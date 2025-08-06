Помилки на 5 мільярдів: посадовці брешуть у кожній третій декларації — Finance.ua
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Помилки на 5 мільярдів: посадовці брешуть у кожній третій декларації

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Помилки на 5 мільярдів: посадовці брешуть у кожній третій декларації
Помилки на 5 мільярдів: посадовці брешуть у кожній третій декларації
За шість місяців 2025 року посадовці подали більше 706 тис. декларацій. Йдеться про декларації, що стосуються минулого року. У кожній третій декларації посадовці помилялись — загалом на 5,8 млрд грн.
Про це повідомляє Опендатабот.
Помилки на 5 мільярдів: посадовці брешуть у кожній третій декларації
Із загальної кількості перевірених Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацій порушень не знайшли лише у 0,9% випадків — це 11 перевірок. Варто зазначити, що перевірці підлягають лише декларації з високими ризиками, що визначаються спеціальними алгоритмами.

Які порушення фіксують найчастіше

Майже половина декларацій (558 випадків) містили «невеликі похибки» — на суми, менші за 100 прожиткових мінімумів (приблизно до 302 тис. грн). Такі порушення караються дисциплінарно — доганами, звільненням, позбавленням премій.
Помилки на 5 мільярдів: посадовці брешуть у кожній третій декларації
Кожна третя з перевірених декларацій містила ознаки свідомого внесення недостовірної інформації — це вже кримінальне правопорушення (ст. 366−2 ККУ). Сума таких «похибок» — понад 5,8 млрд грн. У середньому, це виходить по 13,6 млн грн на декларацію.
159 декларацій (13%) містили недостовірні відомості, які підпадають під адмінвідповідальність (ст. 172−6 КУпАП). Загальна сума помилок — 129,5 млн грн, або по 814 тис. грн на декларацію. За це передбачений штраф від 17 000 до 42 500 грн.
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Ще 21 перевірена декларація (2%) мала ознаки незаконного збагачення (ст. 368−5 ККУ). Йдеться про статки у 646,2 млн грн (в середньому, по 30,7 млн грн на декларанта). За результатами торік було відкрито 102 кримінальні провадження за ст. 368.5 ККУ, проте вручено лише 7 підозр. Цьогоріч вже було відкрито 52 провадження та вручено 2 підозри. Лише одна справа цьогоріч дійшла до суду.
30 декларацій (3%) містили необґрунтовані активи (ст. 290 ЦПК України). Посадовці напорушували на понад 129,1 млн грн. Це приблизно по 4,3 млн грн на кожну декларацію.

Подвійні порушення

У низці випадків одночасно виявлено кілька видів порушень:
  • 18 декларацій — ознаки і недостовірних даних, і незаконного збагачення
  • 24 декларації — недостовірні дані + необґрунтованість активів
Нагадаємо, цьогоріч найбільший штраф в Реєстрі корупціонерів стосується хабарів від 2 500 до 7 000 доларів США, які отримував аспірант музичної академії у Києві. Йому вдалось назбирати 16 300 доларів США, за що й отримав штраф у 680 тисяч гривень.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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