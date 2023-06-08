День фінансів: прибуток банків, терміни будівництва нової ГЕС, штрафи за самокати та моноколеса — Finance.ua

День фінансів: прибуток банків, терміни будівництва нової ГЕС, штрафи за самокати та моноколеса Сьогодні 17:50

Четвер, 8 червня. Уряд готує 20 нових послуг у «Дії», «Укрпошта» планує надавати банківські послуги у відділеннях, а у Львові хочуть відкрити аеропорт.

Прибуток банків. Державний ПриватБанк у квітні 2023 року одержав ще 4 млрд 839,58 млн грн чистого прибутку. Державний ПриватБанк у квітні 2023 року одержав ще 4 млрд 839,58 млн грн чистого прибутку. До трійки найприбутковіших увійшов банк із іноземним капіталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн і з українським капіталом ПУМБ — 684,7 млн грн.

До речі, «Укрпошта» планує надавати у своїх відділеннях банківські послуги і очікує на відповідний дозвіл українських регуляторних органів.

Відмітимо, що до повномасштабного вторгнення росії в Україну пропозицій кредитних карток було так багато, що розбігалися очі. Але зараз ситуація суттєво змінилася — банки неохоче дають кредитний ліміт, економлять на кешбеці, запроваджують комісії за неактивність. Тому Finance.ua вирішив проаналізувати найвигідніші пропозиції від банків на початок літа:

5 років на будівництво нової ГЕС. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота каже, що на будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота каже, що на будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років у режимі 24/7 . На це необхідно мінімум 1 млрд.

Зеленський доручив компенсувати місцевим жителям збитки, завдані затопленнями після підриву окупантами Каховської ГЕС.

У МВС розповіли, як мешканцям затоплених територій відновити втрачені номерні знаки своїх автомобілів.

В Укргідроенерго заявили, що пік підтоплення через підрив ГЕС позаду.

Пів року без емісії грошей. За словами голови НБУ Андрія Пишного, Україна вже пів року За словами голови НБУ Андрія Пишного, Україна вже пів року не використовує інструмент емісії для покриття бюджетних витрат. Досягти цього вдалося в тому числі і завдяки тому, що з початку 2023 року українська держава залучила на внутрішньому борговому ринку в 1,5 рази більше коштів, ніж за весь минулий рік.

За даними НБУ, у травні 2023 року в Україні спостерігалося зростання попиту на іноземну валюту. Це спричинило різке збільшення інтервенцій до $1,96 млрд. При цьому різниця між готівковим та безготівковим курсами збереглася на мінімальному рівні.

Штрафи ФОПам. За три роки дії закону про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП до травня 2023 року Державна податкова служба здійснила 54,9 тисячі перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тисячі штрафів За три роки дії закону про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП до травня 2023 року Державна податкова служба здійснила 54,9 тисячі перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тисячі штрафів на загальну суму 2 млрд грн

Штрафи за самокати та моноколеса. Самокати та моноколеса в Україні офіційно визнані транспортними засобами. Водії цих транспортних засобів стали учасниками дорожнього руху, на яких поширюються всі правила та штрафи. Самокати та моноколеса в Україні офіційно визнані транспортними засобами. Водії цих транспортних засобів стали учасниками дорожнього руху, на яких поширюються всі правила та штрафи. За посиланням розповідаємо , яке покарання можна отримати за порушення ПДР.

Ще 20 нових послуг у «Дії». Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна від початку повномасштабного вторгнення запустила Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна від початку повномасштабного вторгнення запустила в застосунку «Дія» понад 20 нових електронних послуг, в активній роботі - ще стільки ж проєктів на цей рік. Розмитнення авто в Дії, єАкциз, розширення функціоналу єЧерги та єВідновлення й багато іншого. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також анонсував нову функцію , яку планують запровадити у застосунку «Дія». Вона буде працювати за допомогою штучного інтелекту.

Регулювання ринку криптовалют в Україні. В НБУ кажуть, що В НБУ кажуть, що регулювання ринку віртуальних активів в Україні має бути наближеним до європейський норм. У цьому напрямі НБУ готовий працювати разом з іншими регуляторами України.

Відкриття аеропорту «Львів». Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що українська сторона на переговорах з ЄС порушила питання відкриття львівського аеропорту. На його думку, львівський аеропорт Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що українська сторона на переговорах з ЄС порушила питання відкриття львівського аеропорту. На його думку, львівський аеропорт можуть частково відкрити в якості гуманітарного коридору, який забезпечуватиметься Європейським союзом.

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