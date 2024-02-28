День фінансів: прибуток банків, сума державного боргу, гроші на підвищення пенсій — Finance.ua

День фінансів: прибуток банків, сума державного боргу, гроші на підвищення пенсій Сьогодні 17:50

У середу, 28 січня, про податки, депозити та пенсії.

Держборг у січні. За За даними Міністерства фінансів, сукупний державний борг України у січні порівняно з попереднім місяцем скоротився на 0,29%. Державний і гарантований державою борг на кінець січня становив 5 488,05 млрд гривень, або 144,9 млрд доларів, проти 5 519,48 млрд гривень, або 145,32 млрд доларів, місяцем раніше.

Підвищення податків в Україні. У Верховній Раді У Верховній Раді заявили , що влада України не розглядає питання підвищення податків для того, щоб покрити відсутність допомоги від США. До кінця лютого народні обранці, за домовленістю з урядом, очікують план альтернативних надходжень в Держбюджет. Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, перегляд акцизних зборів, зборів за надра.

Прибуток банків. У січні 2024 року українські банки . У січні 2024 року українські банки отримали 16,762 млрд грн чистого прибутку, що на 2,068 млрд грн або на 14% більше, ніж в січні 2023 року. Чистий прибуток зріс попри збільшення ставки оподаткування: в січні 2023-го банки сплачували 18% податку, тоді як з 1 січня ставка податку становить 25%.

Ставки за депозитами та кредитами. У другій половині 2023 року банки У другій половині 2023 року банки знижували ставки за кредитами та депозитами через зниження Національним банком облікової ставки. В Нацбанку зазначили, що зниження ставок за кредитами пожвавило кредитування. Водночас зниження ставок за гривневими депозитами було помірним і вони залишалися привабливими для вкладників.

В Нацбанку нагадали, що у більшості відділень мережі Power Banking запроваджено ініціативу «банкоматного національного роумінгу». У банкоматах банків в середньому можна зняти суму від 10−20 тиc. грн на операцію/добу.

Гроші на підвищення пенсій. Пенсійні видатки з 1 березня 2024 року зростуть у середньому на 3 млрд грн щомісяця. Проте в Мінсоцполітики Пенсійні видатки з 1 березня 2024 року зростуть у середньому на 3 млрд грн щомісяця. Проте в Мінсоцполітики заявляють , що хвилюватися підстав нема — кошти на виплату пенсій у бюджеті запроєктовані.

Також в міністерстві переконані, що в Україні потрібно розвивати щонайменше три види допомоги для внутрішньо переміщених осіб. А виплати, які держава надає ВПО, зараз не є оптимальною підтримкою.

Нові професії на ринку праці. Повномасштабна війна змінила всі сфери суспільного життя, зокрема і роботу. Так, зʼявились такі професії, яких раніше не було. Передусім це спеціалісти Сил оборони: бойовий медик, гранатометник, мінометник, пілот дрона тощо. Як Повномасштабна війна змінила всі сфери суспільного життя, зокрема і роботу. Так, зʼявились такі професії, яких раніше не було. Передусім це спеціалісти Сил оборони: бойовий медик, гранатометник, мінометник, пілот дрона тощо. Як свідчать результати дослідження Work.ua, у суспільстві є запит на ментальне здоровʼя: помітний приріст вакансій для психологів і психіатрів.

До речі, аналітики порталу budni.robota.ua зробили добірку вакансій для кандидатів, які не бояться експериментувати.

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