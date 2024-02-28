На ринку праці з’явились нові професії — Finance.ua

На ринку праці з’явились нові професії Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

На ринку праці з’явились нові професії

Повномасштабна війна змінила всі сфери суспільного життя, зокрема і роботу. Так, зʼявились такі професії, яких раніше не було.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Які нові професії з’явились на ринку праці

Передусім це спеціалісти Сил оборони: бойовий медик, гранатометник, мінометник, пілот дрона тощо.

На кого найбільший попит в Україні

Як зазначають автори дослідження, у суспільстві є запит на ментальне здоровʼя: помітний приріст вакансій для психологів (+136% у січні 2024 року до січня 2022 року) і психіатрів (+129%).

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Зростає попит на фахівців з реабілітації та лікарів: масажистів (+69%), доглядальників (+67%), кардіологів (+67%), реабілітологів (+58%), хірургів (+56%), санітарів (+51%), асистентів стоматолога (+44%).

Де зменшилась кількість пропозицій роботи

Найбільше падіння пропозицій роботи — у сфері IT: Front-end розробник (-81%), Back-end розробник (-75%), тестувальник (-63%) тощо.

Повномасштабне вторгнення позначилося на роботі працівників сфери туризму, морських перевезень, будівництва.

Дається в знаки відмова від російського програмного забезпечення. Тому поменшало роботи для менеджерів з туризму (-62%), крюїнг-менеджерів (-56%), аналітиків 1 C (-55%), архітекторів (-54%), дизайнерів інтер'єру (-53%).

Конкуренція серед пошукачів

Середня конкуренція зменшилася абсолютно в усіх областях, але найбільше у Херсонській (-79%), Донецькій (-79%), Чернівецькій (-60%), Закарпатській (-59%), Хмельницькій (-55%), Рівненській (-53%) та Івано-Франківській (-53%).

А от середня конкуренція за дистанційну роботу зросла на 63%.

З-поміж 28 категорій на Work.ua спостерігається зростання конкуренції у 6 з них:

«IT, комп’ютери, інтернет» (+107%);

«Дизайн, творчість» (+35%);

«ЗМІ, видавництво, поліграфія» (+20%);

«Маркетинг, реклама, PR» (+12%);

«Культура, музика, шоу-бізнес» (+7%);

«Телекомунікації та зв’язок» (+4%).

Нагадаємо, ще в листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а також Державна служба зайнятості. З моменту запуску проекту з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України у листопаді 2023 року на розміщені на сайті Work.ua вакансії відгукнулося понад 50 тисяч людей.

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