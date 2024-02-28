Банки отримали в січні 16,8 млрд грн чистого прибутку — Finance.ua

Банки отримали в січні 16,8 млрд грн чистого прибутку Сьогодні 13:00 — Кредит&Депозит

Банки отримали в січні 16,8 млрд грн чистого прибутку

У січні 2024 року українські банки отримали 16,762 млрд грн чистого прибутку, що на 2,068 млрд грн або на 14% більше, ніж в січні 2023 року.

Чистий прибуток зріс попри збільшення ставки оподаткування: в січні 2023-го банки сплачували 18% податку, тоді як з 1 січня ставка податку становить 25%.

Банки збільшили уплату податку з 2,275 млрд грн до 3,698 млрд грн, але все рівно отримали більший чистий прибуток.

Чому так сталось

Це відбулося завдяки тому, що доходи зростали швидше (+9%), ніж витрати (+6%) банків.

Процентні доходи, які становлять 68,8% усіх доходів, зросли на 22%.

Процентні витрати зросли більше (+37%), але вони займають лише 39,2% в структурі витрат.

В той час як одні банки збільшували відрахування в резерви під NPL, інші банки розформовували резерви. В цілому відбулося чисте розформування на 1,253 млрд грн, що додатково збільшило прибутковість.

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