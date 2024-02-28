Українці задекларували понад 4,5 тисячі компаній за кордоном: де найбільше реєструють бізнес — Finance.ua

Українці задекларували понад 4,5 тисячі компаній за кордоном: де найбільше реєструють бізнес Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Українці задекларували понад 4,5 тисячі компаній за кордоном: де найбільше реєструють бізнес

Протягом двох років українці подали до Податкової служби інформацію про понад 4,5 тисячі контрольованих іноземних компаній (КІК).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Скільки повідомлень подали фізособи та юрособи

За словами нардепа, за 2 роки до Державної податкової служби подано 8 873 повідомлень щодо 4 536 контрольованих іноземних компаній.

З них 8 449 повідомлень надійшло від фізичних осіб і 424 — від юридичних. Всього зареєстрували 5 774 контролерів іноземних компаній, з них фізичних осіб — 5 626.

У яких країнах українці найчастіше реєструють компанії:

Польща — 25%;

Велика Британія — 13%;

США — 11%;

Кіпр — 9%;

Естонія — 7%;

інші країни — 35%.

Фінансові установи та державні органи направили 11 634 повідомлень про факти, що свідчать про володіння резидентом часткою в іноземній юридичній особі. Гетманцев нагадав, що це може бути навіть 1 акція.

Зараз триває кампанія декларування за 2023 рік, яка передбачає подання інформації про КІКи.

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«Вже подано 478 звітів. Для юридичних осіб-контролерів залишилось 2 дні, для фізичних осіб-контролерів строки спливають до 1 травня», — зазначив він.

Нагадаємо, українцям, які зареєстрували компанію за кордоном та не надали повідомлення про це до української податкової, загрожує штраф понад 800 тис. грн.

Які звіти та коли подавати

Як пояснює Ain.ua, при відкритті компанії закордоном фізична особа — резидент України зобов’язана складати та подавати:

Повідомлення про набуття або припинення участі у КІК. Контрольовальна особа зобов’язана повідомити податковий орган про безпосереднє/опосередковане набуття або припинення участі в КІК протягом 60 днів з дня набуття або припинення участі в КІК. Зробити це можна через Електронний кабінет платника ДПС в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. Щорічний звіт про КІК. Подається одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи. Подати звіт також можливо через Електронний кабінет платника ДПС в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, за даними YouControl. Market, за другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів за останнє десятиліття — майже 315 тисяч, а кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками у перший рік великої війни.

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