Скільки зараз коштує орендувати квартиру в Києві — Finance.ua

Скільки зараз коштує орендувати квартиру в Києві Сьогодні 16:10 — Особисті фінанси

Скільки зараз коштує орендувати квартиру в Києві

Оренда квартир значно подорожчала майже по всій країні. Скорочення різниці між фактичною вартістю і вартістю, яку зазначають в оголошеннях, підтверджує зростання попиту. Крім того, за оцінками місцевої влади, населення столиці вже повернулося до тієї кількості, яка була до початку повномасштабної війни.

Про це пише Oboz.ua.

Наприклад, у січні 2023-го вартість оренди однокімнатної квартири у столиці становила 8 тис. грн на місяць. При цьому в середньому в оголошеннях вартість житла становила 10 тис. грн (фактично житло коштувало менше, ніж середня вартість з оголошення).

За рік, у січні 2024-го, житло подорожчало на 4 тис. грн. Середня вартість оренди, за даними ЛУН, склала вже 12 тис. грн. А в оголошеннях вказували в середньому 12,5 тис. грн.

Ціни за районами

Вартість житла також кардинально відрізняється залежно від району. Наприклад, згідно з даними великого порталу нерухомості, у Деснянському районі однокімнатну квартиру можна орендувати за 7 тис. грн, у Святошинському — за 9 тис. А в найдорожчому, Печерському районі, середня вартість житла досягла 26,8 тис. грн. Варто також зазначити, що статистика частково спотворена різницею між дорогими квартирами в елітних ЖК і «одиничками» в хрущовках.

Наприклад, найдешевша квартира площею 52 кв. м у Печерському районі коштує 14 тис. грн на місяць. Це житло у 16-поверховому будинку на вул. Велика Васильківська. Це квартира у центрі (три хвилини пішки до метро «Олімпійська»), проте здають її без ремонту, нових меблів та техніки. Єдина перевага — місце розташування.

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Квартира такою самою площею (52,5 кв. м) у Новопечерських Липках також у Печерському районі здається в оренду вже майже за 74 тис. грн. У квартирі зробили дизайнерський ремонт.

Тобто «внизу» ринку квартира у цьому районі коштує 14 тис. грн, а верхня точка — 74 тис. грн для квартири такої площі. Якби на ринку нерухомості було всього два оголошення, вийшло б, що середня вартість оренди становить 44 тис. грн. Однак ця цифра насправді не характеризувала б вартість житла ані у бюджетному, ані в елітному сегменті ринку.

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