День фінансів: прогноз курсу від Dragon Capital, пенсія по інвалідності військовим, підвищення зарплати вчителям — Finance.ua

День фінансів: прогноз курсу від Dragon Capital, пенсія по інвалідності військовим, підвищення зарплати вчителям Сьогодні 17:45

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Ринок фрилансу. Попри нестабільне економічне становище та загальну кризу в країні, фриланс Попри нестабільне економічне становище та загальну кризу в країні, фриланс залишається однією з галузей, що не тільки стійко тримається на ногах, але й продовжує розвиватись.

Криза в українському ІТ триває. За За даними Джинні, криза в українському ІТ триває: кількість активованих профілів та відгуків кандидатів росте, натомість кількість пропозицій від рекрутерів за ними не встигає.

Попит на вчителів, пенсіонерів та ветеранів. Кількість вакансій на сайті Work.ua продовжує зростати й у серпні сягла 102 тисяч. Це лише на 6% менше за показники серпня 2021. Про це Кількість вакансій на сайті Work.ua продовжує зростати й у серпні сягла 102 тисяч. Це лише на 6% менше за показники серпня 2021. Про це повідомляє Опендатабот. Найбільший приріст вакансій у серпні до липня спостерігався в категоріях для пенсіонерів (+27%) та ветеранів (+26%). Майже половина (46%) нових вакансій — це вакансії для працівників з досвідом.

Запуск «масштабного пілота» з підвищення заробітної плати вчителям. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив , що з вересня 2024 року заплановано підвищення заробітної плати вчителям.

Dragon Capital оновив прогноз курсу долара до 2024 року. Як зазначається в Як зазначається в прогнозі , українська економіка та валютний ринок продовжують демонструвати стійкість до шоків, пов’язаних із війною. Підрив російськими військами Каховської дамби у червні та вихід росії із зернової угоди в середині липня майже не вплинули на економічні та фінансові показники.

НБУ пояснив зростання курсу долара за останній місяць.

НБУ визнав неплатоспроможним «Укрбудінвестбанк».

Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити. Українські чиновники проведуть ревізію соціальних виплат громадянам, які проживають в окупації. Частина з них може бути скасована. Про це Українські чиновники проведуть ревізію соціальних виплат громадянам, які проживають в окупації. Частина з них може бути скасована. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірин Верещук

Пенсія по інвалідності військовим. Військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити Військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Рівень безробіття серед працездатних осіб з інвалідністю сягає 85%.

Військовий облік жінок. Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов'язаним чоловікам. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що виїзд за кордон обмежений для військовозобов'язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), відповідно до постанови Кабміну.

Де в Європі найбільше дорожчає житло. Орендна плата за квартири Орендна плата за квартири зростає у всій Європі. На дефіцит вільного житла та попит вплинула трудова міграція та наплив біженців із України. У багатьох столицях пошук квартири в оренду стає складним завданням. Наприклад, у Цюриху претенденти беруть на огляд квартири вино та шоколад, щоб господарі надали їм перевагу серед сотні інших потенційних квартирантів у черзі.

Ціни на нерухомість на «первинці» та «вторинці» в Україні. Аналітичний центр українського маркетплейсу Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim.ria представив звіт щодо стану ринку нерухомості у серпні 2023 року. У серпні 2023 року активно працюють 74,3% відділів продажу новобудов по всій Україні. Найвищий відсоток відділів продажу, що працюють, зафіксовано у Тернопільській області - 97%.

«Нова пошта» планує відкритися в кожній країні Європи. Володимир Поперешнюк повідомив, що ідея розвитку українського перевізника «Нова пошта», співвласником якого він є, — в наступному році Володимир Поперешнюк повідомив, що ідея розвитку українського перевізника «Нова пошта», співвласником якого він є, — в наступному році відкритися в кожній європейській країні.

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