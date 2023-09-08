Криза в українському ІТ триває: кількість шукачів роботи зростає, а кількість вакансій зменшується — Finance.ua

Криза в українському ІТ триває: кількість шукачів роботи зростає, а кількість вакансій зменшується Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Криза в українському ІТ триває: кількість шукачів роботи зростає, а кількість вакансій зменшується

За даними Джинні, криза в українському ІТ триває: кількість активованих профілів та відгуків кандидатів росте, натомість кількість пропозицій від рекрутерів за ними не встигає.

Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом у серпні рекрутери опублікували 10,2 тисячі вакансій, а свій профіль активували 19,4 тисячі кандидатів. Це найбільший розрив між опублікованими профілями і вакансіями.

Водночас у серпні зафіксовано 310,6 тисяч відгуків на вакансії — на 8% менше, ніж в липні, та 61,4 тисяча пропозицій від рекрутерів — незначно більше, ніж минулого місяця.

Найбільше вакансій, як й у липні, публікується для маркетологів (12%), JavaScript (7%), Sales (5,6%) та PHP (4,5%).

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

з початком повномасштабного вторгнення перша зарплата в ІТ тримається на одному рівні з невеликими коливаннями — в середньому $663 на місяць;

55% Java-програмістів, які мають досвід роботи більше 3 років, отримують зарплатню у розмірі більше $5000. Серед DevOps ця частка — 47%, на третьому місті Node. js-програмісти (45%);



за даними LinkedIn, роботодавці почали рідше вказувати вимоги до освітнього рівня в описі вакансій. Натомість їх цікавлять hard і soft skills шукачів.



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