Криза в українському ІТ триває: кількість шукачів роботи зростає, а кількість вакансій зменшується — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Криза в українському ІТ триває: кількість шукачів роботи зростає, а кількість вакансій зменшується

Особисті фінанси
89
Криза в українському ІТ триває: кількість шукачів роботи зростає, а кількість вакансій зменшується
Криза в українському ІТ триває: кількість шукачів роботи зростає, а кількість вакансій зменшується
За даними Джинні, криза в українському ІТ триває: кількість активованих профілів та відгуків кандидатів росте, натомість кількість пропозицій від рекрутерів за ними не встигає.
Про це повідомляє Опендатабот.
Загалом у серпні рекрутери опублікували 10,2 тисячі вакансій, а свій профіль активували 19,4 тисячі кандидатів. Це найбільший розрив між опублікованими профілями і вакансіями.
Водночас у серпні зафіксовано 310,6 тисяч відгуків на вакансії — на 8% менше, ніж в липні, та 61,4 тисяча пропозицій від рекрутерів — незначно більше, ніж минулого місяця.
Найбільше вакансій, як й у липні, публікується для маркетологів (12%), JavaScript (7%), Sales (5,6%) та PHP (4,5%).
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

  • з початком повномасштабного вторгнення перша зарплата в ІТ тримається на одному рівні з невеликими коливаннями — в середньому $663 на місяць;
  • 55% Java-програмістів, які мають досвід роботи більше 3 років, отримують зарплатню у розмірі більше $5000. Серед DevOps ця частка — 47%, на третьому місті Node. js-програмісти (45%);
  • за даними LinkedIn, роботодавці почали рідше вказувати вимоги до освітнього рівня в описі вакансій. Натомість їх цікавлять hard і soft skills шукачів.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.