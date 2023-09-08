НБУ пояснив зростання курсу долара за останній місяць — Finance.ua

НБУ пояснив зростання курсу долара за останній місяць Сьогодні 08:01 — Валюта

НБУ пояснив зростання курсу долара за останній місяць

Гривня послабилася до долара на готівковому ринку через сезонні фактори. Водночас рішення НБУ дозволити купівлю валюти онлайн змінило ситуацію.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2023 року).

За даними НБУ, основними чинниками незначного послаблення готівкового курсу та розширення спреду були:

повернення сезонного чинника — підвищення попиту на іноземну валюту

ситуативне зростання попиту на готівкову валюту через анулювання ліцензії одному великому гравцю на ринку обміну валюти за систематичні порушення.

«Водночас наприкінці місяця спред знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу НБУ на продаж валюти онлайн, а курсові очікування залишаються стійкими», — йдеться в огляді.

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2023 року зріс на 1,4% - до 37,80 гривень.

У середині серпня курс долара подорожчав приблизно на гривню до рівня 38,60 гривень. Наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту у розмірі 50 тисяч гривень на місяць. Це спричинило падіння долара.

Довідка Finance.ua:

НБУ збільшив ліміт на купівлю валюти для розміщення на 3-місячних депозитах, а також дозволив купувати валюту онлайн без заморозки коштів на депозиті, що спричинило миттєвий ефект зміцнення готівкового курсу гривні. За словами аналітиків інвестгрупи ICU, після такого рішення структура купівлі валюти населенням змінилася на користь безготівки;

більшість фахівців на українському готівковому ринку говорили, що курс долара надалі збільшуватиметься або коливатиметься. Проте інші експерти вважають, що НБУ має великі золото-валютні резерви, тому девальвації гривні не очікується.



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