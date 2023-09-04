НБУ незабаром відпустить фіксований курс: що буде з доларом в Україні — Finance.ua

НБУ незабаром відпустить фіксований курс: що буде з доларом в Україні Сьогодні 17:01 — Валюта

НБУ незабаром відпустить фіксований курс: що буде з доларом в Україні

Більшість фахівців на українському готівковому ринку говорили, що курс долара надалі збільшуватиметься або коливатиметься. Проте інші експерти вважають, що НБУ має великі золото-валютні резерви, тому девальвації гривні не очікується.

Як повідомляє спеціаліст економічної експертної платформи Олег Гетман для 24 Каналу, хоча ще наприкінці червня НБУ оприлюднив план валютних послаблень, але це може статися восени через відсутність загроз девальвації (зниження курсу національної валюти).

«Як я вже зазначав: ми маємо рекордні золото-валютні резерви, ми маємо надходження валюти, ми маємо профіцитний поточний платіжний баланс. Тож, якщо курс відпустять, то можна очікувати навіть на ревальвацію — зміцнення гривні до 35 або до 33 гривень», — каже фахівець.

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У понеділок, 4 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,45 грн (купівля) та 38,10 (продаж). Готівковий курс — 37,65 (купівля) та 37,81 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, українські аналітики готівкового ринку запевняють, що вересень принесе з собою подорожчання іноземної валюти до 39 гривень. А Міністерство фінансів оприлюднило інструкції з підготовки бюджетних запитів на наступний рік, і прогнози щодо курсу долара у 2024, 2025 та 2026 невтішні.

Як йдеться у документі від Мінфіну, у проект держбюджету у 2024 році пропонується закласти курс долара на рівні 41,4 гривні, у 2025 році передбачено зростання до 44,5 гривень, а у 2026 році - до 43 гривень.

Крім того, в документі прогнозується, що інфляція в Україні сповільниться до 10,8%, а через два роки — до 5,8%. При цьому середня зарплата у 2024 році зросте на 6%, а в наступні роки зростання буде динамічнішим.

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