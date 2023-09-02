Курс долара у вересні: банкір назвав нові рамки валютного коридору — Finance.ua

Курс долара у вересні: банкір назвав нові рамки валютного коридору Сьогодні 16:08 — Валюта

Курс долара у вересні: банкір назвав нові рамки валютного коридору

В останній місяць літа курс долара помітно зріс, перевищивши 38 гривень, тоді як експерти прогнозують йому ще більші зміни восени. І важливим місяцем у світлі прийдешніх змін може стати саме вересень, який стане знаковим місяцем для майбутнього курсу.

Таку думку «Телеграфу» висловив начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лісовий. Відбудеться це, швидше за все, через зміни, які готує НБУ.

«За всіма ознаками, НБУ втілюватиме анонсовану стратегію поступової лібералізації ринку — а це повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют. Поки не відомо, коли саме регулятор „відпустить“ курс, але за всіма ознаками курсовий коридор буде на рівні 37−40 грн/дол. та 39−43 грн/євро», — вважає експерт.

Цей сценарій банкір вважає помірним, чому сприяють такі фактори, як великі золотовалютні запаси в 42 млрд дол., відносно низька інфляція в 10,8%, прогнозоване зростання економіки на 2,9%, зростання ролі гривні та її стабільність.

Водночас можливий і не найкращий сценарій, за якого головну роль у курсі долара зіграє людський фактор, тобто бажання українців скупити долари, що призведе до зростання його курсу.

У такому разі можуть мати місце такі явища:

різниця між курсом купівлі та продажу може розтягнутися до 0,5−0,7 грн;

поточні коливання можуть сягнути 0,5 грн;

може виникнути тимчасовий розрив між попитом та пропозицією на рівні 5−7%;

динаміка зміни поточного курсу буде стрімкою: але курс може як зростати, так і падати (у цілком допустимих межах 5%).

Втім, навіть такий сценарій, упевнений Тарас Лісовий, триватиме не більше ніж 2−3 тижні.

«Загалом вересень стане знаковим місяцем для валютного ринку, але очікування експертів досить оптимістичні: Україна має шанси у надскладних умовах вийти з економічного піке», — резюмує Лісовий.

До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди знати!

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.