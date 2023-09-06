Долар дорожчає другий місяць поспіль — НБУ Сьогодні 16:02 — Валюта

Долар дорожчає другий місяць поспіль — НБУ

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2023 року зріс на 1,4% - до 37,80 гривень. Долар дорожчає другий місяць поспіль після падіння протягом півроку.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,0%.

Таблиця: РБК-Україна

Курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Проте наприкінці липня курс зріс на 50 копійок. Тоді в НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку є абсолютно нормальним і що регулятор відстежує ситуацію.

У середині серпня курс долара відновив зростання та подорожчав приблизно на гривню до рівня 38,60 гривень. Наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту у розмірі 50 тисяч гривень на місяць. Це спричинило падіння долара та може призвести до зниження курсу до рівня 37,50 гривень за долар.

За даними НБУ, попит населення на валюту зріс у серпні. Українці знову почали більше купувати доларів, ніж продавати (на 150 млн доларів).

Довідка Finance.ua:

більшість фахівців на українському готівковому ринку говорили, що курс долара надалі збільшуватиметься або коливатиметься. Проте інші експерти вважають, що НБУ має великі золото-валютні резерви, тому девальвації гривні не очікується;

минулого понеділка НБУ збільшив ліміт на купівлю валюти для розміщення на 3-місячних депозитах, а також дозволив купувати валюту онлайн без заморозки коштів на депозиті, що спричинило миттєвий ефект зміцнення готівкового курсу гривні. За словами аналітиків інвестгрупи ICU, після такого рішення структура купівлі валюти населенням змінилася на користь безготівки.



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