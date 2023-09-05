Гривня зміцнилася після рішення НБУ: аналітики розповіли, чи надовго це — Finance.ua

Гривня зміцнилася після рішення НБУ: аналітики розповіли, чи надовго це Сьогодні 11:01 — Валюта

Гривня зміцнилася після рішення НБУ: аналітики розповіли, чи надовго це

Минулого понеділка НБУ збільшив ліміт на купівлю валюти для розміщення на 3-місячних депозитах, а також дозволив купувати валюту онлайн без заморозки коштів на депозиті, що спричинило миттєвий ефект зміцнення готівкового курсу гривні.

За словами аналітиків інвестгрупи ICU, після такого рішення структура купівлі валюти населенням змінилася на користь безготівки.

«За чотири дні минулого тижня населення придбало майже $90 млн безготівкової валюти, що на 75% більше, ніж за аналогічний період попереднього тижня. Водночас попит на готівкову валюту скоротився й населення придбало за чотири дні $289 млн, або на 13% менше», — йдеться у фінансовому тижневику компанії.

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Зазначається, що рішення НБУ мало миттєвий ефект. Курс готівкової гривні в системно важливих банках посилився до кінця минулого тижня на понад 1%, до 37,4−38,2 грн/дол.

Водночас на міжбанківському ринку інтервенції НБУ за минулий тиждень склали 638 млн доларів, що на 8% більше, ніж за попередній тиждень. Збільшення інтервенцій, схоже, сталося внаслідок більшого попиту населення на безготівкову валюту. Це був найбільший обсяг тижневих інтервенцій із середини лютого цього року.

«Рішення НБУ пом’якшити валютні обмеження серед іншого було спрямоване на зменшення різниці між офіційним курсом та готівковим, що помітно зросла протягом серпня. Незважаючи на те, що це рішення швидко вплинуло на ринок, здобутки готівкового курсу гривні навряд чи будуть суттєвими й тривалими», — йдеться у повідомленні.

Аналітики ICU зазначили, що більшість учасників ринку очікують більшої ясності про терміни переходу Нацбанку до режиму гнучкого обмінного курсу, і очікування відмови НБУ від фіксованого курсу може тиснути на ринок у найближчі місяці. Водночас часові рамки зміни валютної політики залишаються достатньо непевними.

Довідка Finance.ua:

з 29 серпня українцям вперше з початку повномасштабного вторгнення стала доступна купівля валюти онлайн. Це стало можливим після рішення Національного банку пом’якшити валютні обмеження в частині купівлі безготівкової валюти. Купити валюту онлайн можна в рамках ліміту у 50 тис. гривень на місяць в одному банку;

також Нацбанк вдвічі збільшив ліміт купівлі безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців — зі 100 до 200 тис. гривень.

УНІАН За матеріалами:

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