Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з курсом гривні — Finance.ua

Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з курсом гривні Сьогодні 17:00 — Валюта

Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з курсом гривні

З початку року готівковий курс гривні зміцнився, а коливання, які зараз є, — сезонні.

Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» розповів голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, він не вбачає якихось ризиків для жорсткого просідання курсу чи інфляційних процесів.

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«Інфляція сповільнюється швидше, ніж планувалось, а значні обсяги зовнішньої допомоги підтримують міжнародні резерви на рекордному рівні», — пояснив розповів голова фінансового комітету Ради.

Також на думку Гетманцева, незначне послаблення офіційного курсу гривні наразі не є катастрофою.

«Це підтримало б експортерів та надходження до бюджету від імпорту. Але, безперечно, регулятору видніше», — сказав голова фінансового комітету Ради.

Довідка Finance.ua:

для мінімізації множинності обмінних курсів Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень безготівкового продажу валюти громадянам;

дозвіл НБУ для банків продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тисяч гривень на місяць призведе до того, що готівковий курс долара буде знижуватися та наближатися до офіційного 36,6 гривень, вважає Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард»;

в Україні курс долара перетнув межу 38 гривень і, за прогнозами експертів, він може коливатися. Але деякі аналітики вважають, що валюта може коштувати 39 гривень уже на початку вересня.



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