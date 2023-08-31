Місяць слабкості гривні: що буде з курсом долара в Україні наприкінці літа та на початку осені — Finance.ua
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Місяць слабкості гривні: що буде з курсом долара в Україні наприкінці літа та на початку осені

Валюта
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Місяць слабкості гривні: що буде з курсом долара в Україні наприкінці літа та на початку осені
Місяць слабкості гривні: що буде з курсом долара в Україні наприкінці літа та на початку осені
В Україні курс долара перетнув межу 38 гривень і, за прогнозами експертів, він може коливатися. Але деякі аналітики вважають, що валюта може коштувати 39 гривень уже на початку вересня.
Як повідомляє аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак для «Вести», через сезонний фактор готівковий ринок все далі відриватиметься від офіційного курсу НБУ.
«У 2022 році сезонне зростання готівкового курсу твердих іноземних валют до гривні тривало з липня до кінця вересня. На піку, 22 вересня 2022 року, вартість долара навіть досягала 42−43 гривень, відриваючись від офіційного курсу на 13−14%. Поки що до цих позначок далеко, готівковий курс долара США — 38,60 грн на продаж. Але попереду ще цілий місяць слабкості гривні, тому з високою ймовірністю курс підніметься значно вище», — каже Орищак.
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Він упевнений, що цього тижня може ще більше подорожчати долар після публікації даних про торговельний баланс за липень, запланований Нацбанком на 31 серпня.
«З огляду на те, що тема можливої ​​відмови НБУ від фіксованого курсу зараз досить гаряча, зростання дефіциту рахунку поточних операцій може розігріти її ще сильніше. У такому разі ближче до кінця тижня курс готівкової валюти може навіть перевищити позначку 39 гривень за долар США і 42,50 гривень за євро», — робить висновок аналітик.
За даними порталу Мінфін, у четвер, 31 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,15 (продаж). Готівковий курс — 37,89 (купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.
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