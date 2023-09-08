Військовий облік жінок: у ДПСУ розкрили, чи буде обмеження на виїзд за кордон — Finance.ua
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Військовий облік жінок: у ДПСУ розкрили, чи буде обмеження на виїзд за кордон

Казна та Політика
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Військовий облік жінок: у ДПСУ розкрили, чи буде обмеження на виїзд за кордон
Військовий облік жінок: у ДПСУ розкрили, чи буде обмеження на виїзд за кордон
Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов'язаним чоловікам.
Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив у коментарі РБК-Україна, що виїзд за кордон обмежений для військовозобов'язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), відповідно до постанови Кабміну. Водночас стосовно жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік, таких обмежень наразі не існує.
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«На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України. Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись», — зазначив Демченко.
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За його словами, те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов'язаним чоловікам. Якщо відповідні зміни й будуть, їх спочатку має ухвалити влада.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року український парламент ухвалив закон про добровільний військовий облік серед жінок. При цьому жінки, які мають професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов’язково ставати на облік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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