Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток — Finance.ua

Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток Сьогодні 11:19 — Казна та Політика

Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток

Міністерство оборони України планує запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це заявив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров.

«ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових», — сказав він у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

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Також на його думку, Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника.

«Серед важливих стратегічних завдань — ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні», — сказав він.

Водночас Умєров зазначив, що міністерство зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

Крім того, новопризначений міністр оборони наголосив, що серед операційних першочергових завдань — підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

Довідка Finance.ua:

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

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