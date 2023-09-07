Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток — Finance.ua
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Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток

Казна та Політика
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Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток
Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток
Міністерство оборони України планує запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).
Про це заявив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров.
«ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових», — сказав він у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.
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Також на його думку, Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника.
«Серед важливих стратегічних завдань — ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні», — сказав він.
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Водночас Умєров зазначив, що міністерство зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.
Крім того, новопризначений міністр оборони наголосив, що серед операційних першочергових завдань — підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

Довідка Finance.ua:

  • 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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