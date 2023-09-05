Рада відправила Резнікова у відставку — Finance.ua

Рада відправила Резнікова у відставку Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Рада відправила Резнікова у відставку

Парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За» відповідне рішення проголосували 327 народних обранців.

У Верховній Раді міністр особисто відзвітував за 552 днів своєї роботи на посаді.

Резніков заявив, що з початку повномасштабного вторгнення росії військова допомога Україні досягла 100 млрд доларів. Також він зазначив, що за півроку було зроблено запаси 200 тис. бронежилетів, 150 тисяч шоломів. У війська було поставлено 1,5 млн комплектів зимової форми та 2 млн — літньої.

У ході звіту Резніков повідомив, що на озброєння української армії з початку повномасштабної війни було прийнято близько 200 зразків західної зброї. При цьому час прийняття зброї в експлуатацію скоротився з 2−3 років до 3−4 тижнів. Також він згадав про вітчизняні розробки. За словами Резнікова, в експлуатацію було прийнято понад 30 моделей українських дронів.

Щодо реформування військової сфери, Резніков підкреслив, що на фінішній прямій знаходиться реформа закупівель — агентство з ресурсного забезпечення має показати результати у жовтні. Також він нагадав, що зараз відбувається реформа військово-лікарських комісій.

Призначення Рустема Умерова на посаду має відбутись на наступному пленарному засіданні.

Нагадаємо, 4 вересня Олексій Резніков подав до Ради заяву про відставку. Стверджуючи, що протягом 22 місяців на посаді виконав ключові завдання, визначені під час його призначення.

3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив провести заміну міністра оборони України.

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