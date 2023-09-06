В Україні зміниться нарахування пенсії для військових — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні зміниться нарахування пенсії для військових

42
В Україні планують переглянути нарахування пенсій для військовослужбовців і запровадити нові пільги. Причиною цьому стала нерівність умов та обставин, в яких перебувають українці під час повномасштабної війни з росією.
Про це йдеться в законопроєкті № 9680.

Що може змінитися

Раніше військовослужбовцям за вислугу років зараховували час безперервної роботи на посадах у МВС України чи Нацполіції, які заміщуються державними службовцями, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах — на будь-яких посадах.
Тепер до вислуги років на пільгових умовах пропонують зараховувати:
  • виконання обов’язків служби під час дії воєнного стану (особливого періоду) — один місяць служби за два місяці
  • час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три місяці
  • участь у бойових діях — один місяць служби за чотири місяці
  • час перебування у полоні, якщо полонення не було добровільним і особа, яка потрапила у полон, безпосередньо брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, і перебуваючи в полоні вона не вчинила злочину проти людства — один місяць служби за п’ять місяців
  • час перебування в полоні, якщо особа потрапила у полон внаслідок поранень, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час бойових дій, або стала особою з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час перебування у полоні й перебуваючи в полоні вона не вчинила злочину проти миру і людства — один місяць служби за шість місяців.
Місце для вашої реклами
Автори зазначають, що сьогодні важливо дотримуватися принципу справедливості та рівності прав.
«Одні люди віддають обов’язку значну частку свого життя, тоді як інші - взагалі нічого не віддають. І вислуга років і у тих, хто служить у військових підрозділах в польових умовах чи в казармах 24 години 7 днів на тиждень, і у тих, хто працює на цивільних підприємствах в тилу 8 годин 5 днів на тиждень, проживаючи у себе вдома, є однаковою без пільгових умов», — йдеться в пояснювальній записці.
Це є порушенням ст. 24 та ч. 2 ст. 64 Конституції, а також загальних принципів справедливості та рівності перед законом.
«Вважаю, що військовослужбовцям, які виконують обов’язки військової служби під час дії воєнного стану, а також тим особам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, вислуга років повинна зараховуватись на пільгових умовах», — аргументують свою пропозицію нардепи.

Зарплати військових у 2023: що потрібно знати

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.