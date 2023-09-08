Пенсія по інвалідності військовим: розміри виплат — Finance.ua

Пенсія по інвалідності військовим: розміри виплат Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.

Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група — 100% сум грошового забезпечення;

II група — 80% сум грошового забезпечення;

III група — 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група — 70% сум грошового забезпечення;

II група — 60% сум грошового забезпечення;

III група — 40% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни неможе бути нижче:

І група — 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 — 13 604,50 грн (2093×650%);

— (2093×650%); ІІ група — 525% ПМ, з 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);

— (2093×525%); ІІІ група — 360% ПМ, з 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).

Доплати військовим

В Україні всі учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсійних виплат. Але загальна процедура нарахування суми не відрізняється від процедури для інших громадян.

На суму пенсії впливають два фактори: трудовий стаж і розмір заробітної плати, яку ви отримували впродовж роботи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.