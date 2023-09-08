Пенсія по інвалідності військовим: розміри виплат — Finance.ua
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Пенсія по інвалідності військовим: розміри виплат

Казна та Політика
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Військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.
Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:
  • в період проходження служби;
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
  • I група — 100% сум грошового забезпечення;
  • II група — 80% сум грошового забезпечення;
  • III група — 60% сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
  • I група — 70% сум грошового забезпечення;
  • II група — 60% сум грошового забезпечення;
  • III група — 40% сум грошового забезпечення.
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Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни неможе бути нижче:
  • І група — 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 — 13 604,50 грн (2093×650%);
  • ІІ група — 525% ПМ, з 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);
  • ІІІ група — 360% ПМ, з 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).
Доплати військовим
В Україні всі учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсійних виплат. Але загальна процедура нарахування суми не відрізняється від процедури для інших громадян.
На суму пенсії впливають два фактори: трудовий стаж і розмір заробітної плати, яку ви отримували впродовж роботи.

Зарплати військових у 2023: що потрібно знати

За матеріалами:
РБК-Україна
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