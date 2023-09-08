Пенсія по інвалідності військовим: розміри виплат — Finance.ua

Пенсія по інвалідності військовим: розміри виплат
Військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.
Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:
- в період проходження служби;
- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
- I група — 100% сум грошового забезпечення;
- II група — 80% сум грошового забезпечення;
- III група — 60% сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
- I група — 70% сум грошового забезпечення;
- II група — 60% сум грошового забезпечення;
- III група — 40% сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни неможе бути нижче:
- І група — 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з
01.12.2022— 13 604,50 грн (2093×650%);
- ІІ група — 525% ПМ, з
01.12.2022— 10 988,25 грн (2093×525%);
- ІІІ група — 360% ПМ, з
01.12.2022— 7534,80 грн (2093×360%).
Доплати військовим
В Україні всі учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсійних виплат. Але загальна процедура нарахування суми не відрізняється від процедури для інших громадян.
На суму пенсії впливають два фактори: трудовий стаж і розмір заробітної плати, яку ви отримували впродовж роботи.
Зарплати військових у 2023: що потрібно знати
Поділитися новиною