В уряді анонсували запуск «масштабного пілота» з підвищення заробітної плати вчителям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В уряді анонсували запуск «масштабного пілота» з підвищення заробітної плати вчителям

Особисті фінанси
88
В уряді анонсували запуск «масштабного пілота» з підвищення заробітної плати вчителям
В уряді анонсували запуск «масштабного пілота» з підвищення заробітної плати вчителям
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що з вересня 2024 року заплановано підвищення заробітної плати вчителям.
Він розповів в ефірі національного телемарафону, що 80% зарплатні складатиме певний оклад, решту — кілька видів доплат.
«У нас немає іншого виходу як не трансформувати систему освіти. Наступного року ми плануємо запустити масовий, масштабний пілот з новою заробітною платою (для вчителів. — Ред.). Бо на сьогодні є 50 видів доплати до заробітної плати. Досить складний процес формування цієї тарифної сітки і нарахування заробітної плати. Така складна система, а в результаті виходить досить маленька заробітна плата», — зазначив Федоров.
Читайте також
За його словами, трансформація в системі освіти передбачає створення умов, для того, щоб педагоги «залишалися в системі і були щасливими», а також, щоб приходили нові працівники і отримували гідні умови праці.
«Вчителі повинні стати рок-зірками. Вони повинні заробляти точно більше, ніж середня заробітна плата по країні. А взагалі, в ідеальному світі, в них повинна бути одна з найбільших заробітних плат», — сказав міністр.
Читайте також
Федоров розповів, що 80% заробітної плати вчителів буде певний оклад, решта — кілька видів доплат. Він підкреслив, що «з самого початку» базова ставка буде «досить великою» і покриватиме багато задач, які виконує педагог.
«Далі вже буде всього кілька видів доплат, наприклад, доплата від директора для того, щоб він зміг ставити певні KPI, розвивати вчителів… Поки що попередньо плануємо, що з вересня наступного року саме запрацює нова заробітна плата», — підсумував він.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.