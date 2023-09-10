OpenAI опублікувала 4 поради вчителям, як використовувати ChatGPT у школі — Finance.ua
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OpenAI опублікувала 4 поради вчителям, як використовувати ChatGPT у школі

Технології&Авто
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OpenAI опублікувала 4 поради вчителям, як використовувати ChatGPT у школі
OpenAI опублікувала 4 поради вчителям, як використовувати ChatGPT у школі
Цьогорічний навчальний рік стане першим, після початку буму генеративних чатботів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT. Це може стати певним викликом для освітян, але в компанії OpenAI вважають, що вчителі також можуть використовувати їхню розробку собі на користь.
У повідомленні OpenAI описано чотири способи використання ChatGPT реальними вчителями, серед яких: рольові ігри, створення навчальних матеріалів, надання допомоги з англійської мови учням, які не володіють англійською, і навчання критичного мислення.
Наприклад, вчитель може попросити ChatGPT виявити слабкі місця в проведенні уроку або теми, які потребують доопрацювання. У цьому випадку ШІ може зіграти роль учня або шкільного інспектора. Таке використання допоможе підготуватися до того, що учні ставитимуть однакові запитання, і запобігти прогалинам у вивченні якоїсь теми.
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Вчителі також можуть використовувати письмові та розмовні навички ChatGPT для створення вікторин, тестів і планів уроків на основі матеріалів навчальної програми. Цей спосіб використання ШІ рекомендує іспанський професор Фран Беллас з університету Коруньї.
Ще ChatGPT вміє гарно перекладати текст із більш ніж 20 мов. Викладачі можуть використовувати цю можливість, щоб допомогти студентам, які погано знають мову, заохочуючи їх використовувати інструмент штучного інтелекту для перекладу, коректури й навіть практикувати розмовні навички, граючи з чат-ботом у рольові ігри.
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OpenAI також пропонує вчителям використовувати ChatGPT для навчання учнів критичного мислення. Компанія заохочує вчителів допомагати учням робити висновки про те, які відповіді ШІ заслуговують на довіру і як підтвердити їх іншими джерелами.
У повідомленні також є чотири ретельно розроблені довгі підказки, які викладачі можуть скопіювати й вставити в ChatGPT для розробки планів уроків, створення ефективних пояснень, прикладів і аналогій, допомоги студентам вчитися, навчаючи, і навіть для створення ШІ-репетитора.
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У всіх чотирьох підказках спочатку користувач повинен розповісти ChatGPT, хто він і чим займається, наприклад, «оптимістичний, заохочувальний репетитор» або «доброзичливий і корисний розробник інструкцій». Потім у підказках конкретно перелічуються та окреслюються кожне із завдань, які очікуються від ChatGPT. Зазначається, що ці підказки, можна використовувати не дослівно, а як зразок для натхнення.
Якими б важкими не були часи, батьки завжди намагаються зробити все можливе для розвитку дітей. Витрати на їх навчання та забезпечення якомога більше можливостей для самореалізації - це інвестиції у майбутнє. Ми розбиралися, скільки це коштує у 2023 році:

Скільки коштують хобі для дитини?

За матеріалами:
dev.ua
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