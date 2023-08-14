ChatGPT коштує OpenAI $700 000 на день — Finance.ua

ChatGPT коштує OpenAI $700 000 на день Сьогодні 22:34 — Фондовий ринок

ChatGPT коштує OpenAI $700 000 на день

Компанія OpenAI, що розробила чат-бот ChatGPT, зіткнулася з фінансовою кризою, яка може призвести до її банкрутства. Попри свої вражаючі можливості, ChatGPT не зміг принести достатньо доходу OpenAI для покриття своїх витрат. Компанія також намагалася монетизувати свої нові версії GPT, такі як GPT-3.5 і GPT-4, але безрезультатно.

Відповідно до звіту журналу Analytics India Magazine, OpenAI витрачає $700 000 щодня на запуск ChatGPT. Компанія ще не досягла прибутковості: з моменту розробки ChatGPT її збитки сягнули $540 млрд.

У звіті говориться, що кількість користувачів OpenAI зменшилася за останні кілька місяців: у липні 2023 року на 12% порівняно з червнем — з 1,7 млрд до 1,5 млрд. Слід зазначити, що сюди не входять користувачі, які використовують API-інтерфейси OpenAI, що дозволяють розробникам отримувати доступ до GPT та інтегрувати його у власні додатки.

Однак OpenAI API стикаються з конкуренцією з боку декількох мовних моделей з відкритим вихідним кодом, які можна вільно використовувати та модифікувати, наприклад, LLaMA 2. Ці моделі можна налаштовувати та адаптувати до конкретних варіантів використання та сценаріїв, на відміну від платних та обмежених версій OpenAI, пише Interesting Engineering. Взагалі, існує конкуренція з боку Google та Meta, а також Ілона Маска та xAI.

Також у звіті йдеться про конфлікт між Семом Альтманом, співзасновником і генеральним директором OpenAI, та рештою компанією. У той час як OpenAI зосереджена на отриманні прибутку і розробці більш просунутих версій GPT, Альтман неодноразово заявляв про небезпеку і ризики ШІ, особливо без регулювання урядом.

Майбутнє OpenAI наразі невизначене. Компанія отримала $10 млрд інвестицій від Microsoft, а також деяких інших венчурних фірм, які поки що тримають її на плаву. Однак, як повідомляє Analytics India Magazine, прогноз OpenAI щодо досягнення $200 млн річного доходу у 2023 році та прагнення до $1 млрд у 2024 році видається нереалістичним, враховуючи зростаючі збитки.

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До того ж OpenAI переживає період високого рівня відтоку кадрів. Вони не звільняють людей, як решта технологічної індустрії. Однак вони втрачають талановитих співробітників, оскільки їх переманюють конкуренти.

Ще одна проблема — це ланцюжок поставок. Оскільки моделі ШІ значною мірою залежать від обчислювальних потужностей, спостерігається постійний дефіцит корпоративних графічних процесорів. На тлі технологічної війни між США та Китаєм китайські компанії, що займаються штучним інтелектом та інтернет-технологіями, викуповують усі графічні процесори корпоративного рівня через посередників. Деякі з них навіть змогли працювати безпосередньо з великими компаніями, що виробляють чіпи для ШІ.

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Сукупність усіх вище перераховних факторів — фінансові труднощі, зменшення кількості користувачів, проблеми з підтриманням стабільних і значних прибутків, а також зниження якості їхнього флагманського продукту — вказує на реальність: OpenAI опинилася в нестабільній ситуації та повинна швидко розробити шлях до досягнення прибутковості.

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