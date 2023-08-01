ChatGPT тепер доступний для Android — Україна є серед країн, які можуть завантажити застосунок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ChatGPT тепер доступний для Android — Україна є серед країн, які можуть завантажити застосунок

Технології&Авто
47
ChatGPT тепер доступний для Android — Україна є серед країн, які можуть завантажити застосунок
ChatGPT тепер доступний для Android — Україна є серед країн, які можуть завантажити застосунок
Чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT тепер доступний на пристрої Android. Серед країн, які можуть завантажити застосунок, є Україна.
Компанія OpenAI відкрила доступ до застосунку ChatGPT для користувачів Android з України. Застосунок уже можна завантажити в Google Play.
Додаток став доступним більш ніж у 160 країнах, включно з Великою Британією, Канадою та країнами ЄС. Для його роботи потрібна ОС Android 6.0 або вище.
«Ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до ChatGPT багатьом країнам, регіонам і територіям, і постійно додаємо нові. Географічна різноманітність і широке поширення переваг дуже важливі для нас, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб збільшити кількість місць, до яких ми можемо надати безпечний доступ», — зазначають розробники.

Довідка Finance.ua:

  • ChatGPT — це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей;
  • 18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI — ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.