ChatGPT тепер доступний для Android — Україна є серед країн, які можуть завантажити застосунок Сьогодні 23:10 — Технології&Авто

ChatGPT тепер доступний для Android — Україна є серед країн, які можуть завантажити застосунок

Чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT тепер доступний на пристрої Android. Серед країн, які можуть завантажити застосунок, є Україна.

Компанія OpenAI відкрила доступ до застосунку ChatGPT для користувачів Android з України. Застосунок уже можна завантажити в Google Play

Додаток став доступним більш ніж у 160 країнах, включно з Великою Британією, Канадою та країнами ЄС. Для його роботи потрібна ОС Android 6.0 або вище.

«Ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до ChatGPT багатьом країнам, регіонам і територіям, і постійно додаємо нові. Географічна різноманітність і широке поширення переваг дуже важливі для нас, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб збільшити кількість місць, до яких ми можемо надати безпечний доступ», — зазначають розробники.

Довідка Finance.ua:

ChatGPT — це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей;

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI — ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України.

УНН За матеріалами:

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