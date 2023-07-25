Творець ChatGPT Альтман запускає власний криптопроєкт Worldcoin — Finance.ua

Творець ChatGPT Альтман запускає власний криптопроєкт Worldcoin 25.07.2023, 00:21 — Технології&Авто

Криптовалютний стартап Tools for Humanity гендиректора компанії-творця ChatGPT Сема Альтмана Worldcoin у понеділок, 24 липня, запускає власний токен.

Про це пише Reuters.

При цьому Worldcoin, заснований Семом Альтманом та Алексом Бланією у 2019 році, планує використати технологію сканування очей для ідентифікації користувачів.

«Основною пропозицією проєкту є World ID — обліковий запис, який може отримати тільки реальна людина. Щоб отримати World ID, клієнт реєструється для сканування оболонки ока за допомогою „кулі“ Worldcoin — срібної кулі розміром приблизно з кулю для боулінгу. Як тільки сканування підтверджує, що користувач є справжньою людиною, вона створює World ID», — пише агентство.

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Проєкт має 2 мільйони користувачів у бета-версії, а з запуском у понеділок Worldcoin розширює масштаби операцій до 35 міст у 20 країнах. В якості заохочення ті, хто зареєструється в певних країнах, отримають криптовалютний токен Worldcoin WLD.

Binance, найбільша криптовалютна біржа, заявила, що включить Worldcoin до свого лістингу, а попереднє відкриття торгів очікується в понеділок о 09:00 за Гринвічем.

Альтман сказав Reuters, що Worldcoin також може допомогти вирішити питання про те, як економіка буде змінена за допомогою генеративного ШІ.

«Люди будуть заряджені ШІ, що матиме величезні економічні наслідки», — сказав він.

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