Творець ChatGPT Альтман запускає власний криптопроєкт Worldcoin — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Творець ChatGPT Альтман запускає власний криптопроєкт Worldcoin

Технології&Авто
11
Криптовалютний стартап Tools for Humanity гендиректора компанії-творця ChatGPT Сема Альтмана Worldcoin у понеділок, 24 липня, запускає власний токен.
Про це пише Reuters.
При цьому Worldcoin, заснований Семом Альтманом та Алексом Бланією у 2019 році, планує використати технологію сканування очей для ідентифікації користувачів.
«Основною пропозицією проєкту є World ID — обліковий запис, який може отримати тільки реальна людина. Щоб отримати World ID, клієнт реєструється для сканування оболонки ока за допомогою „кулі“ Worldcoin — срібної кулі розміром приблизно з кулю для боулінгу. Як тільки сканування підтверджує, що користувач є справжньою людиною, вона створює World ID», — пише агентство.

Читайте також: Що таке ChatGPT і чому він такий популярний

Проєкт має 2 мільйони користувачів у бета-версії, а з запуском у понеділок Worldcoin розширює масштаби операцій до 35 міст у 20 країнах. В якості заохочення ті, хто зареєструється в певних країнах, отримають криптовалютний токен Worldcoin WLD.
Binance, найбільша криптовалютна біржа, заявила, що включить Worldcoin до свого лістингу, а попереднє відкриття торгів очікується в понеділок о 09:00 за Гринвічем.
Альтман сказав Reuters, що Worldcoin також може допомогти вирішити питання про те, як економіка буде змінена за допомогою генеративного ШІ.
«Люди будуть заряджені ШІ, що матиме величезні економічні наслідки», — сказав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.