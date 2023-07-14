14 найбільших компаній світу заборонили або обмежили використання ChatGPT на роботі — Finance.ua

14 найбільших компаній світу заборонили або обмежили використання ChatGPT на роботі Сьогодні 01:42 — Технології&Авто

14 найбільших компаній світу заборонили або обмежили використання ChatGPT на роботі

У той час як деякі компанії наймають співробітників із досвідом роботи з ChatGPT, інші гальмують інтеграцію штучного інтелекту в робочі процеси через різні побоювання. Серед них — Apple, Spotify, Samsung, Amazon та інші. Чого бояться компанії?

1. Apple

У травні компанія Apple заборонила своїм співробітникам використовувати ChatGPT та інші інструменти штучного інтелекту через побоювання витоку конфіденційних даних.

2. Spotify

Стрімінгова платформа видалила десятки тисяч пісень, які були створені музичним генератором на основі штучного інтелекту Boomy, після скарги Universal Music Group про підозрілу потокову активність щодо пісень компанії.

3. Verizon

Телекомунікаційний гігант Verizon повідомив, що ChatGPT є недоступним із корпоративних систем, щоб обмежити ризик втрати контролю над інформацією про клієнтів і вихідним кодом.

4. Wells Fargo

Фінансова компанія ввела обмеження на використання чат-бота, а також вивчає безпечні й ефективні способи запровадження технології.

5. Samsung

Наприкінці квітня компанія попросила своїх працівників бути обережними під час використання ChatGPT і закликав їх не вводити в чат-бот особисті дані або приватну інформацію про компанію.

6. Deutsche Bank

Хоча з лютого Deutsche Bank дозволив деяким своїм співробітникам використовувати інструменти ШІ в «законних ділових цілях», компанія продовжує вивчати, як можна безпечно використовувати інструменти генеративного ШІ для роботи банку.

7. JPMorgan Chase

Банк тимчасово заборонив ChatGPT у зв’язку з політикою компанії щодо обмеження використання стороннього програмного забезпечення.

8. Amazon

У січні Amazon увів правила, відповідно до яких співробітники можуть використовувати технологію у своїх робочих процесах. Це було зроблено після того, як у відповідях ChatGPT з’являлися внутрішні дані компанії.

9. iHeartRadio

Компанія заборонила своїм співробітникам використовувати ChatGPT на всіх своїх корпоративних пристроях: «Співпраця, розробка або проєктна робота, яка містить ChatGPT або іншу технологію ШІ, не допускаються без чітких вказівок керівника. Це робиться, щоб захистити компанію, партнерів і дані користувачів».

10 Northrop Grumman

У березні оборонна компанія повідомила, що не ділитиметься власними даними з третіми сторонами, поки такі інструменти, як ШІ, не будуть перевірені й визнані безпечними для використання.

11. Citigroup

Нещодавно компанія дозволила певній групі співробітників використовувати інструменти на основі ШІ. Також вивчає, які технології будуть безпечними для роботи.

12. Bank of America

Банк заборонив своїм співробітникам використовувати ChatGPT у робочих цілях.

13. Goldman Sachs

Інвестиційний банк обмежив співробітників у використанні ChatGPT, щоб уникнути проблем із дотриманням нормативних вимог щодо використання стороннього програмного забезпечення. Водночас це не заважає банку розробляти власні інструменти ШІ.

14. Accenture

За словами представника Accenture, у компанії немає офіційної заборони на використання генеративних інструментів ШІ: «Як і в усьому, що ми робимо у сфері ШІ, ми зосереджені на відповідальному впровадженні технології та забезпеченні безпеки даних Accenture та клієнтів».

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