Річна виручка OpenAI наблизилася до $1 млрд — Finance.ua

Річна виручка OpenAI наблизилася до $1 млрд Сьогодні 05:39 — Фондовий ринок

Річна виручка OpenAI наблизилася до $1 млрд

Річна виручка компанії OpenAI, яка створила ChatGPT і генератор зображень DALL-E, наблизилася до $1 млрд.

Про це пише The Information з посиланням на джерела, знайомі з фінансовими результатами. Як зазначив співрозмовник видання, ця цифра значно перевищує прогнози, які OpenAI раніше надала акціонерам.

Дохід OpenAI, яку підтримує Microsoft і яка на папері оцінювалася в $27 млрд, наразі перевищу $80 млн на місяць, зазначає видання.

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За підсумками 2022 року, до того як компанія запровадила підписку на ChatGPT, він становив $28 млн.

Швидке зростання доходів говорить про те, що розробники додатків і компанії все частіше знаходять способи використовувати ШІ-технології OpenAI, щоб заробити гроші або заощадити на витратах, зазначає The Information.

Видання додало, що Microsoft, Google та велика кількість інших компаній, які намагаються заробити на тій самій технології, уважно спостерігають за зростанням OpenAI.

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