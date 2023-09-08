Попит на вчителів, пенсіонерів та ветеранів: що відбувається з ринком праці у вересні — Finance.ua

Попит на вчителів, пенсіонерів та ветеранів: що відбувається з ринком праці у вересні Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Попит на вчителів, пенсіонерів та ветеранів: що відбувається з ринком праці у вересні

Кількість вакансій на сайті Work.ua продовжує зростати й у серпні сягла 102 тисяч. Це лише на 6% менше за показники серпня 2021.

Про це повідомляє Опендатабот.

Кількість вакансій по регіонах

Майже дві третини усіх вакансій (62%) припадає на 5 регіонів:

Київ та Київська область — 33 283 (32%);

Дніпропетровська — 9831 (10%);

Львівська — 9705 (9%);

Одеська — 6927 (7%);

Харківська — 3732 (4%).

Інфографіка: Опендатабот

Кого шукають найбільше

Напередодні нового навчального року зростала кількість вакансій у категорії «Освіта та наука» — +37% за місяць. Найпомітніше — аж у 1,5 рази — побільшало пропозицій для вчителів англійської мови та математики.

Найбільший приріст вакансій у серпні до липня спостерігався в категоріях для пенсіонерів (+27%) та ветеранів (+26%). Майже половина (46%) нових вакансій — це вакансії для працівників з досвідом.

Інфографіка: Опендатабот

На 3% у серпні до липня поменшало нових та оновлених резюме — до 350 тисяч резюме. У серпні нові резюме частіше розміщували жінки — в 1,6 більше від чоловіків.

У кого найбільші зарплати

Найбільші зарплати, як і раніше, залишаються у медіабаєрів — 55 тисяч грн, та водіїв-міжнародників — 42,5 тисяч грн.

Довідка Finance.ua:

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