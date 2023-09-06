Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними — Finance.ua

Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними

Аналітики OLX Робота поділилися результатами опитування серед користувачів платформи про те, які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними.

44% користувачів відмітили, що зараз найперспективнішою сферою роботи в Україні є будівництво .

. Другу сходинку займають військові або правоохоронні спеціальності, 41%.

або спеціальності, 41%. Що не дивно, 38% людей незмінно вважають багатообіцяючою IT-сферу.

37% та 36% зазначили сфери логістика/доставка та роздрібна торгівля/продажі.

Далі за рейтингом йдуть медицина/фармацевтика (34%) та сільське і лісове господарство /агробізнес (30%).

Закривають рейтинг також надважливі сфери — виробництво/робітничі спеціальності (28%) та освіта (20%).

Цікаво, що ті сфери, які українці вважають найбільш перспективними не зовсім збігаються із переліком вакансій, які збирають найбільшу кількість відгуків на OLX.

За даними, наданими платформою, в топі серед користувачів платформи значтьсая такі галузі: будівництво (173 531 відгук на оголошення про роботу), роздрібна торгівля (165 579 відгуків на оголошення про роботу), логістика та доставка (140 222 відгуки), клінінг/домашній персонал (59 207 відгуків), охорона та безпека (59 105 відгуків).

Головними критеріями при виборі сфери діяльності українці обрали:

рівень заробітку (61%),

затребуваність професії (23%),

можливість отримати на роботі бонуси/медичне страхування/додаткові вихідні (5%),

престижність роботи та кількість відкритих вакансій (3%).

Довідка Finance.ua:

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за даними LinkedIn, роботодавці почали рідше вказувати вимоги до освітнього рівня в описі вакансій. Натомість їх цікавлять hard і soft skills шукачів. Опитування показало, що 75% фахівців із підбору персоналу насамперед звертають увагу на конкретні навички кандидата, а не на інші характеристики, як-от освіту.



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