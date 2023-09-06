Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними — Finance.ua

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Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними

Особисті фінанси
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Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними
Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними
Аналітики OLX Робота поділилися результатами опитування серед користувачів платформи про те, які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними.
  • 44% користувачів відмітили, що зараз найперспективнішою сферою роботи в Україні є будівництво.
  • Другу сходинку займають військові або правоохоронні спеціальності, 41%.
  • Що не дивно, 38% людей незмінно вважають багатообіцяючою IT-сферу.
  • 37% та 36% зазначили сфери логістика/доставка та роздрібна торгівля/продажі.
  • Далі за рейтингом йдуть медицина/фармацевтика (34%) та сільське і лісове господарство /агробізнес (30%).
  • Закривають рейтинг також надважливі сфери — виробництво/робітничі спеціальності (28%) та освіта (20%).
Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними
Цікаво, що ті сфери, які українці вважають найбільш перспективними не зовсім збігаються із переліком вакансій, які збирають найбільшу кількість відгуків на OLX.
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За даними, наданими платформою, в топі серед користувачів платформи значтьсая такі галузі: будівництво (173 531 відгук на оголошення про роботу), роздрібна торгівля (165 579 відгуків на оголошення про роботу), логістика та доставка (140 222 відгуки), клінінг/домашній персонал (59 207 відгуків), охорона та безпека (59 105 відгуків).
Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними
Головними критеріями при виборі сфери діяльності українці обрали:
  • рівень заробітку (61%),
  • затребуваність професії (23%),
  • можливість отримати на роботі бонуси/медичне страхування/додаткові вихідні (5%),
  • престижність роботи та кількість відкритих вакансій (3%).

Довідка Finance.ua:

  • під час пошуку роботи важливо оцінити потенційних роботодавців, щоб знайти комфортне робоче середовище, яке сприятиме вашій продуктивності, ефективності та успіху. За посиланням ми зібрали поради, щоб дізнатися, як визначити елементи ідеального для себе робочого середовища;
  • за даними LinkedIn, роботодавці почали рідше вказувати вимоги до освітнього рівня в описі вакансій. Натомість їх цікавлять hard і soft skills шукачів. Опитування показало, що 75% фахівців із підбору персоналу насамперед звертають увагу на конкретні навички кандидата, а не на інші характеристики, як-от освіту.
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За матеріалами:
Finance.ua
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