Рівень безробіття серед працездатних осіб з інвалідністю сягає 85% — Finance.ua

Рівень безробіття серед працездатних осіб з інвалідністю сягає 85% Сьогодні 11:47 — Особисті фінанси

Рівень безробіття серед працездатних осіб з інвалідністю сягає 85%

Залучення на ринок праці щонайменше 1,0 млн працездатних осіб з інвалідністю дозволить прискорити зростання ВВП на 2,5−3,0% на рік.

Про це заявив Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України.

«Станом на сьогодні в Україні живуть 2,7 млн людей з інвалідністю. З них 2,56 млн — люди працездатного віку, але роботу мають лише 430 тисяч людей, тобто рівень непрацевлаштованості у цій групі сягає 85% проти 15% в середньому по країні. Держава має боротись за кожне робоче місце, за кожного працівника. Ми бачимо великий потенціал для країни у залученні щонайменше 1,0 млн працездатних людей з інвалідністю, які можуть бути задіяними у відновленні економіки України», — відзначив Мірошниченко.

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Президент Конфедерації роботодавців додав, що максимальне спрощення процесу отримання роботи особами з інвалідністю дає бізнесу можливості отримати кваліфікованих та мотивованих працівників, які дорожать робочим місцем і прагнуть професійної самореалізації.

«Бізнес мало знає про можливості залучення людей з інвалідністю. Існують упередження, що ці люди не можуть бути ефективними працівниками. Багато людей з інвалідністю не вірять у свої сили. Держава, бізнес та громадський сектор мають докласти максимум зусиль для руйнування цих міфів», — відзначив він.

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Олена Степаненко, експерт Конфедерації роботодавців України, зазначила, що з числа працездатних осіб з інвалідністю третю групу мають 1,47 млн людей, другу — 890 тисяч людей, першу — 200 тисяч людей.

«70−80% людей з інвалідністю виконують свої обов‘язки так само, як і їхні колеги без вад», — розповіла Степаненко. Проект реалізовано за сприяння Міжнародної організації праці.

Конфедерація роботодавців України напрацювала серйозну доказову базу, яка дозволяє аргументовано вести розмову з владою щодо створення умов, в яких підприємствам було б просто наймати людей з інвалідністю, відзначив Штефан Тромель, старший спеціаліст Міжнародної організації праці з питань інвалідності.

«Розширення можливостей для найму осіб з інвалідністю — це не просто виклик, це не просто відповідальність, це — нагода для зростання та довгострокового успіху у справах відновлення та відбудови», — сказав Штефан Тромель.

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Перший бар‘єр виникає в момент, коли підприємство вирішило найняти фахівця з інвалідністю, але не може знайти людину з потрібними навичками. Тоді має виникати запит до Державної служби зайнятості. Має бути створена система супроводу підприємств, які вперше наймають осіб з інвалідністю.

Певні напрацювання у цьому напрямку вже зроблено. «Базовий закон про захист осіб з інвалідністю інтегровано в механізм обміну інформації між Пенсійним фондом, центрами зайнятості та Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Це дає можливість залучити більше людей, які можуть бути працевлаштовані. Наступного року можемо отримати значно якіснішу систему адміністрування працевлаштування осіб з інвалідністю», — розповів Віталій Музиченко, генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. За його словами, існуючу сьогодні систему стимулювання працевлаштування осіб з інвалідністю можна назвати як систему «з-під палки».

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