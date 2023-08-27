Роботодавцям компенсують облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю — Finance.ua

Роботодавцям компенсують облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю Сьогодні 07:05 — Казна та Політика

Роботодавцям компенсують облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю

Уряд компенсуватиме роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп у розмірі до 100,5 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки , відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 22 серпня.

«Уряд запроваджує програму виплат компенсації таким роботодавцям на придбання необхідних меблів, технічних засобів. За нашими прогнозами, вже до кінця цього року вдасться облаштувати щонайменше півтори тисячі робочих місць», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

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Передбачається, що компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І групи становитиме до 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат), для осіб з інвалідністю ІІ групи — до 67 тис. грн (10 мінімальних зарплат).

Компенсуватися будуть витрати на придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, зокрема: меблів (крісел з регульованими або фіксованими сидіннями, поручнів та брусів, розсувних дверей, засобів для їх відчинення/зачинення, протиковзних та тактильних матеріалів для підлог і сходів), транспортерів для піднімання сходами з електроприводом, допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв, брайлівських клавіатур та портативних пристроїв, підйомних платформ для робочих місць тощо.

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Фінансування компенсації цьогоріч здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Щоб отримати компенсацію, роботодавцю необхідно подати до регіонального центру зайнятості в паперовій або електронній формі: заяву щодо надання компенсації та копії документів, які підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця.

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