Чи можуть люди з інвалідністю одочасно отримувати соцдопомогу та пенсію — Finance.ua

Чи можуть люди з інвалідністю одочасно отримувати соцдопомогу та пенсію Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Одночасно отримувати соціальну допомогу і пенсію можуть люди з інвалідністю, як належать до категорії осіб з інвалідністю з дитинства. Тобто у випаду, коли інвалідність встановлено до 18 років.

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Це передбачено Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», нагадує Пенсійний фонд

Розмір соціальних виплат для таких людей становить:

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність (наразі 2093 грн);

особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% від цієї суми (наразі 1674,40 грн);

особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60% відповідно (наразі 1255,80 грн);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1465,10 грн).

Люди з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати й інші види допомог. Наприклад, пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

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Як повідомлялось раніше, в Україні змінився принцип виплат людям, які отримали тяжку інвалідність через виробничу травму. Замість оплати медичного обслуговування їх доручили паліативній службі. Однак люди заявляють, що паліативна служба фактично не існує, а такі зміни поставили їх на межу виживання.

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