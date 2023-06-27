Чи можуть люди з інвалідністю одочасно отримувати соцдопомогу та пенсію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можуть люди з інвалідністю одочасно отримувати соцдопомогу та пенсію

Особисті фінанси
51
Одночасно отримувати соціальну допомогу і пенсію можуть люди з інвалідністю, як належать до категорії осіб з інвалідністю з дитинства. Тобто у випаду, коли інвалідність встановлено до 18 років.
Читайте також
Це передбачено Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», нагадує Пенсійний фонд.
Розмір соціальних виплат для таких людей становить:
  • особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність (наразі 2093 грн);
  • особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% від цієї суми (наразі 1674,40 грн);
  • особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60% відповідно (наразі 1255,80 грн);
  • на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1465,10 грн).
Люди з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати й інші види допомог. Наприклад, пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Читайте також
Як повідомлялось раніше, в Україні змінився принцип виплат людям, які отримали тяжку інвалідність через виробничу травму. Замість оплати медичного обслуговування їх доручили паліативній службі. Однак люди заявляють, що паліативна служба фактично не існує, а такі зміни поставили їх на межу виживання.
👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Socportal
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.