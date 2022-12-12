ВПО мають можливість відновити документи, що підтверджують інвалідність — Finance.ua
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ВПО мають можливість відновити документи, що підтверджують інвалідність

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Відновити втрачені документи про інвалідність, які є підставою для отримання пільг та соціальних виплат, внутрішньо-переміщені особи можуть у відповідних державних установах.
Про це повідомляють у Мінреінтеграції.
Щоб відновити документи, які підтверджують інвалідність, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення. Його фахівці мають доступ до централізованого банку даних таких осіб і можуть зробити з нього витяг.
Для поновлення висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) слід звернутися до найближчого медичного центру, в якому працює така комісія.
Під час воєнного стану внутрішньо переміщених осіб комісії оглядають виключно за місцем їх перебування.
Крім того, ВПО немає потреби проходити повторний огляд МСЕК, щоб підтвердити інвалідність. Вона продовжується автоматично. Проте після скасування воєнного стану такий огляд необхідно буде пройти впродовж 6 місяців.
За матеріалами:
Finance.ua
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