В Україні розширили перелік людей з інвалідністю — Finance.ua

В Україні розширили перелік людей з інвалідністю Сьогодні 16:11 — Особисті фінанси

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який розширює перелік людей з інвалідністю в Україні. Таким чином ще одна категорія українців може розраховувати на отримання соціальних виплат і користування пільгами.

Що змінилося для осіб з інвалідністю

Відповідно до законопроєкту № 9110 , перелік розширили категорією чоловіків, які отримали інвалідність внаслідок війни. Варто зазначити, що це стосується тих військовослужбовців, які отримали поранення, контузію чи зазнали каліцтва на території військових навчальних закладах, у навчальних частинах, військових частинах внаслідок ракетного обстрілу ворога.

Автори законопроєкту зазначають, що такі прецеденти вже траплялися.

Які категорії військових уже входили до переліку

Раніше список згадував військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.

Те саме стосується й військових, які отримали статус інвалідності внаслідок бойових дій уже під час повномасштабної війни.

Крім того, статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України надається сім'ям учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Тепер до цього переліку додаються також військові, які отримали поранення, контузію чи зазнали каліцтва на території військових навчальних закладах, у навчальних частинах, військових частинах внаслідок ракетного обстрілу ворога.

Які виплати можуть отримати такі особи

Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, може розраховувати на виплати розміром:

400-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи

300-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи

250-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи.

Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, отримає допомогу в розмірі:

120-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності I групи

90-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності II групи

70-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності III групи

Якщо військовий частково втратив працездатність, проте не отримав інвалідність, одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності в розмірі, що визначається у відсотках від:

70-кратного прожиткового мінімуму військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а також особі, звільненій з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби

50-кратного прожиткового мінімуму військовозобов'язаному або резервісту, якого призвано на навчальні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності в період проходження зборів чи служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення таких зборів чи виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві

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