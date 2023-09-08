НБУ визнав неплатоспроможним «Укрбудінвестбанк» — Finance.ua
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НБУ визнав неплатоспроможним «Укрбудінвестбанк»

Фондовий ринок
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НБУ визнав неплатоспроможним «Укрбудінвестбанк»
НБУ визнав неплатоспроможним «Укрбудінвестбанк»
Правління Національного банку ухвалило рішення віднести АТ «Український будівельно-інвестиційних банк» до категорії неплатоспроможних.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 вересня 2023 року, отже, віднесення АТ „Укрбудінвестбанк“ до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України», — сказано в повідомленні.

Нацбанк ухвалив рішення визнати банк неплатоспроможним у зв’язку з:

  • невиконанням ним письмової вимоги Нацбанку;
  • неврахуванням в повному обсязі зауважень Нацбанку до Плану заходів;
  • відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення Банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних;
  • зростанням ризиків щодо виконання «Укрбудінвестбанком» своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.
«4 серпня 2023 року Правління Національного банку ухвалило рішення віднести АТ „Укрбудінвестбанк“ до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стало невиконання банком без обґрунтованих причин рішення НБУ про обмеження здійснення окремих видів операцій», — повідомляє НБУ.
З дня віднесення фінустанови до категорії проблемних фінансовий стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Виплати вкладникам

Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками.
Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам станом на 1 вересня 2023 року становить 606 млн грн.
Нагадаємо, що з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

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За матеріалами:
Finance.ua
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