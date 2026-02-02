День фінансів: продаж акцій ПриватБанку через «Дію» та верифікація терміналів Starlink Сьогодні 17:45

У понеділок, 2 лютого, розповімо, у скільки обійдеться встановлення інвертора в квартиру, і хто може отримати зарядну станцію безкоштовно.

Санкції проти рф

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту. Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів.

Зарядні станції безкоштовно

Уряд ухвалив рішення про забезпечення дітей з інвалідністю портативними зарядними станціями. Отримати портативну зарядну станцію зможе один із батьків або законний представник дитини з інвалідністю підгрупи А. Подати заяву можна як у територіальних органах Пенсійного фонду, так і онлайн через портал електронних послуг ПФУ.

🔌 Через регулярні відключення електроенергії попит на інвертори в Україні стабільно зростає. Однак мало хто знає, що сплатити під час придбання доведеться не лише за сам інвертор. Також треба врахувати і монтаж системи, і подальше введення її в експлуатацію.

Finance.ua уважно вивчив ринок, проконсультувався з менеджером компанії «Правильне електроживлення» та приватним майстром-електриком, щоб підготувати для читачів реальні цифри та поради:

Продаж акцій ПриватБанку через «Дію»

Держава планує продати 7% акцій ПриватБанку за 18 млрд грн у межах першого в Україні так званого «народного IPO», до участі в якому зможуть долучитися інвестори-фізичні особи. Ініціативу розглядають як пілотний проєкт, який може дати старт приватизації державних банків. За посиланням розповідаємо про основні умови IPO.

Верифікація терміналів Starlink

Україна спільно з компанією Starlink працює над впровадженням системи, яка дозволить використовувати на території країни виключно авторизовані термінали супутникового зв’язку. Всі термінали супутникового зв’язку громадянам потрібно буде зареєструвати через ЦНАП, а бізнесу — у «Дії». Для військових передбачили інший механізм. Детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів Міноборони планує оприлюднити найближчим часом.

Ринок землі

Як свідчать дані Опендатабот, наразі лише 192 компанії мають у власності понад 100 гектарів, тоді як на момент відкриття ринку землі у 2024 році таких було 283. Компанії дедалі частіше обирають оренду замість власності, щоб зберігати мобільність і швидше реагувати на зміни безпекової ситуації.

Курс валют цього тижня

Минулого тижня офіційний курс продемонстрував загалом помірне укріплення гривні з незначним відкатом наприкінці. Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що якщо не станеться великих потрясінь, перший тиждень лютого, найімовірніше, пройде в умовах стабілізації або невеликого укріплення гривні.

Зі свого боку експерти ЦЕС розповіли , що українські громади наприкінці бюджетного року хаотично витрачають кошти, щоб не втратити залишки на рахунках. Така практика впливає не лише на ефективність місцевих фінансів, а й на валютний курс.

Ремонт доріг і мостів у Києві під час війни

Мер Києва Віталій Кличко пояснив , що міська влада під час війни, відключень світло- та теплопостачання виділяє кошти на ремонт доріг та мостів, оскільки вони належать до критичної інфраструктури і забезпечують нормальне функціонування міста, у тому числі допомогу мешканцям столиці.

🗨️ «Часто можна почути: дороги не потрібні, мости не потрібні, зараз всі гроші треба спрямувати на ЗСУ. Я їм кажу: вибачте, є економічна екосистема. Ми ремонтуємо критичну інфраструктуру, а дороги і мости можуть належати до критичної інфраструктури. Без доріг до вас не доїде ні швидка, ні пожежна. Шляхи сполучення — це артерії, які живлять райони. Без них райони перетворюються на гетто», — заявив Кличко.

Як повідомив Володимир Зеленський, в умовах відключень електроенергії в Україні не працює близько 10% базових станцій зв’язку, причому найчастіше проблеми фіксуються у сільській місцевості.

Зміни в умовах оплати праці

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має обмежити право роботодавців в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом.

Представники платформи robota.ua також розповіли , що третина респондентів принципово ігнорують вакансії без вказаної зарплати. Дедалі більше кандидатів очікують, що інформація про оплату праці буде оприлюднена ще на етапі вакансії.

Найвищі та найнижчі податки в ЄС

Ставки податку на доходи фізичних осіб значно різняться в різних частинах Європи, причому країни Північної Європи сплачують найвищі ставки, а країни Східної Європи — найнижчі. Серед п’яти провідних економік Європи у 2024 році Італія мала найвищу ставку податку на прибуток — 20,9%. Інші країни мали показник близько 16%. Окрім Польщі, ще п’ять країн мали ставки податку на прибуток 12% або нижче.

До речі, за даними Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, у 2025 році українці подали 33 800 заявок на реєстрацію одноосібної підприємницької діяльності у Польщі та стали найбільшою групою серед іноземців, які відкривали бізнес у країні.

