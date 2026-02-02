У КМДА пояснили, чому у киян тимчасово зникає гаряча вода Сьогодні 20:20

За низької температури повітря повторний запуск системи теплопостачання є технічно складним процесом.

У частині житлових будинків Києва тимчасово обмежують постачання гарячої води для відновлення послуги централізованого опалення. Вивільнену теплову потужність спрямовують на запуск і стабілізацію теплопостачання.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на дані Департаменту житлово-комунальної інфраструктури у коментарі hromadske.

Причини обмежень

У КМДА, коментуючи інтерв’ю керівника Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова, пояснили, що за низької температури повітря повторний запуск системи теплопостачання є технічно складним процесом.

Особливо це актуально у випадках, коли систему доводиться запускати не вперше, а втретє, як у частині житлового фонду Деснянського району. За таких умов перерозподіл теплових потужностей є необхідним для відновлення опалення.

Там наголосили, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання. Це, мовляв, тимчасовий і вимушений крок за нинішніх обставин для ліквідації наслідків ворожих атак і відновлення тепла.

У КМДА також повідомили, що нині у столиці функціонує мережа з понад 170 бюветних комплексів, з яких 154 можуть працювати з генераторами. Переглянути найближчі можна на онлайн-мапі

hromadske

