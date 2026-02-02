На німецьких дорогах камери із ШІ «виловлюють» водіїв з телефонами в руках Сьогодні 22:17 — Технології&Авто

Камери контролю з ШІ "виловлюють" машини, водії яких тримають у руці телефон

У Європі з’являється новий формат дорожнього контролю — камери зі штучним інтелектом, які відстежують не швидкість, а поведінку водія. Вони фіксують використання мобільного телефону під час руху. У Німеччині першою землею, де така система запрацювала на постійній основі, став Рейнланд-Пфальц. Тепер технологію планують поширити на всю країну.

Перші камери встановили на автобанах A60 біля Майнца та A61 поблизу Гундхайма. Усі знімки без порушень автоматично видаляються — зберігають лише ті, де зафіксовано користування телефоном.

Камери дивляться не на номери, а на водія

MONOcam принципово відрізняється від класичних камер фіксації порушень. Її об’єктив спрямований не на номерний знак, а безпосередньо в салон авто. Система здатна розпізнати телефон не лише біля вуха, а й у руці нижче керма — навіть якщо водій намагається «сховати» гаджет.

Зображення аналізує спеціальний алгоритм на основі штучного інтелекту. Його завдання — визначити, чи користується водій телефоном під час руху.

Як працює MONOcam

Камеру високої роздільної здатності встановлюють на естакадах або спеціальних щоглах під кутом до лобового скла. Далі вмикається ШІ, який перевіряє знімки за двома умовами:

наявність мобільного телефону в зоні водійського місця;

характерне положення руки, що свідчить про використання пристрою.

ШІ на камері перевіряє положення рук водія і наявність мобільного

Лише якщо виконані обидві умови, фото передають на перевірку поліцейському. Остаточне рішення щодо штрафу ухвалює людина, а не алгоритм.

Європейський досвід

Подібні системи вже тестували у Франції та Великій Британії. У Британії за 72 години випробувань у 2023 році зафіксували майже 300 порушень, понад половина з них — використання телефону за кермом. Франція пішла ще далі: там камери додатково перевіряють, чи пристебнутий ремінь безпеки та чи дотримується дистанція.

Скільки «коштує» телефон за кермом

Єдиного європейського штрафу поки немає — кожна країна встановлює свої правила:

Німеччина — 100 євро та 1 штрафний бал;

Франція — 135 євро і 3 бали, кілька порушень можуть призвести до втрати прав;

Польща — 500 злотих і 12 балів, що фактично є максимумом уже за два порушення.

Європа дедалі активніше робить ставку на штучний інтелект у безпеці дорожнього руху — і водіям доводиться звикати до того, що телефон за кермом стає все дорожчим задоволенням.

