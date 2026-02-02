0 800 307 555
Lexus завершить виробництво LC у 2026 році

32
Зняття з виробництва лінійки LC було лише питанням часу
Виробництво преміального спортивного автомобіля Lexus LC припиняється після 2026 модельного року.
Японська компанія підтвердила, що припинить виробництво купе та кабріолета Lexus LC із двигуном V8 після 2026 модельного року.
«Lexus LC 500 буде офіційно припинено після 2026 модельного року. Lexus постійно оцінює свій модельний ряд та стратегію, щоб оптимізувати варіанти лінійки продуктів, щоб задовольнити потреби наших клієнтів та відповідати споживчому попиту», — каже речник виробника.

Історія Lexus LC

Lexus представив спортивний автомобіль, заснований на концепті LF-LC 2012 року, на Детройтському автосалоні 2016 року. Виробництво розпочалось у 2017 році для модельного 2018 року. Кабріолет Lexus LC дебютував через рік у Детройті.
LC дебютував з 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 471 к.с. та крутним моментом 539 Нм. Lexus також пропонував гібридну версію, поєднуючи 3,5-літровий двигун V6 з двома електродвигунами, що забезпечує сукупну потужність 354 к.с. та 500 Нм крутного моменту, але компанія продала лише 251 екземпляр за весь час його існування й модель була знята з виробництва після 2025 року.
Стандартний LC також не мав великого успіху. Навіть у свій найкращий рік (2021) Lexus продав лише 2782 одиниці.
Після завершення виробництва гібридної версії було лише питання часу, коли вся лінійка LC також буде знята з виробництва.
Наразі автовиробник готує новий спортивний автомобіль Toyota GR GT, який також може отримати логотип Lexus. Новинка вже засвітилась у вигляді концепту Lexus LFA.
За матеріалами:
motorcar
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
