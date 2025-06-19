День фінансів: правила для ФОПів на фронті, перелік «білого бізнесу», повернення частини пенсії — Finance.ua

День фінансів: правила для ФОПів на фронті, перелік «білого бізнесу», повернення частини пенсії Сьогодні 17:45

Четвер, 19 червня. Про зміну для ветеранів та бізнесу.

«Клуб білого бізнесу»

1 червня 2025 року податкова оновила Перелік платників «Території високого рівня довіри». До списку увійшли 9 673 компанії, що на 1 474 більше, ніж у попередньому переліку станом на 1 квітня 2025 року. 66,3% платників зберегли свій статус.

Банкіри фіксують нову хвилю внутрішньої релокації малого та середнього бізнесу до центральних і західних регіонів України. Очікується, що тренд на внутрішню релокацію зберігатиметься і надалі — особливо у сегменті МСБ, де гнучкість і швидкість прийняття рішень допомагають адаптуватися до змін.

Подання статистики

Парламент підтримав зміни, згідно з якими підприємці, установи й організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики. У Держстаті зазначили, що для більшості підприємств де-факто нічого не змінюється, звітність подавалася і раніше, хоч і на добровільній основі.

Правила для ФОПів на фронті

Рада підтримала поправки до законопроєкту, які повертають справедливість для ФОПів на фронті. Так, ФОП-контрактники будуть звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ; увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню. Більше деталей тут.

Статус УБД

Іноземці та особи без громадянства, які брали участь в обороні України, зможуть офіційно отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Мінветеранів стало єдиним органом, який надаватиме такий статус.

До речі, банки запроваджують окремі програми підтримки для ветеранів, знижуючи навантаження на бізнес завдяки компенсації відсоткових ставок.

Також військовим спростили отримання компенсації за оренду житла.

Повернення частини пенсії

Деякі пенсіонери в Україні мають повернути частину пенсії. На розмір пенсії впливають різні обставини, але про зміну їх необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України. Якщо такої інформації не буде надано, то пенсіонеру неодмінно доведеться повертати ці кошти.

👵👴 Для більшості українських пенсіонерів щомісячна пенсія — єдине джерело доходу. Станом на квітень 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 341 грн, а мінімальна — 2 800 грн. Finance.ua порахував, чи можна на неї вижити, та які можливості мають наші пенсіонери порівняно із сусідами. Що з цього вийшло, читайте тут:

Знерухомлені російські активи

Європейський Союз шукає можливість отримати додаткові мільярди євро з заморожених російських активів, вкладаючи їх у більш ризиковані інструменти. Такий крок дозволить збільшити фінансову допомогу Україні, не конфісковуючи кошти безпосередньо.

Голова НБУ Андрій Пишний вважає , що знерухомлені російські активи можуть допомогти зменшити вартість інтеграції України до Європейського Союзу, якщо їх буде використано для фінансування відбудови.

Нові послуги в «Дії»

Мінцифра продовжує спрощувати процес будівництва для українців. Подати повідомлення про початок будівельних робіт і зареєструвати декларацію про готовність об’єкта по будпаспорту можна буде в застосунку «Дія». Раніше така можливість була тільки на порталі «Дія» або в ЦНАПі.

Житло в передмісті Києва

Найнижчі ціни на вторинному ринку у містах-супутниках Києва — у Гостомелі. В середньому там однокімнатні квартири коштують 26 тисяч доларів. Трішки дорожче житло у Бучі. Там однокімнатні квартири продають за 34 500 доларів. Ірпінь також входить у трійку міст під Києвом із найдешевшою нерухомістю.

У НКЦПФР запропонували інструмент, який допоможе зробити житло доступнішим в Україні. Очікується, що впровадження сек’юритизації допоможе налагодити ефективну систему іпотечного кредитування в Україні.

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