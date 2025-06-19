ДПС оновила перелік «білого бізнесу»: ТОП регіонів, де працюють прозоро — Finance.ua

ДПС оновила перелік «білого бізнесу»: ТОП регіонів, де працюють прозоро
1 червня 2025 року податкова оновила Перелік платників «Території високого рівня довіри», так званого «Клубу білого бізнесу».
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
До списку увійшли 9 673 компанії, що на 1 474 більше, ніж у попередньому переліку станом на 1 квітня 2025 року.
«Це не просто перелік цифр — це сигнал. Бізнес, який працює чесно, держава підтримує і супроводжує. Ми поступово переходимо від фіскального тиску до партнерства. В основі — прозорість, довіра і співпраця», — написав чиновник.
Більше половини компаній підтвердили свою прозорість
Цього разу 66,3% платників зберегли свій статус — це підприємства, які стабільно демонструють високий рівень податкової культури та ведуть діяльність прозоро. Така частка — яскравий сигнал того, що значна кількість бізнесів системно працюють у правовому полі та дотримуються норм доброчесності.
До списку увійшли представники великого, середнього та малого бізнесу з найкращими показниками сплати податків.
Найбільше збільшення відбулося серед юридичних осіб на загальній системі оподаткування — їх стало більше на 918 платників.
В яких областях найбільше працюють «в білу»
За географічним показником найбільше прозорих підприємств зареєстровано у таких регіонах України:
- Київ — 2 172 зареєстрованих бізнесів у Переліку;
- Дніпропетровська обл. — 865;
- Львівська — 719;
- Київська — 684;
- Харківська — 469;
- Полтавська — 433;
- Вінницька — 382.
Як зазначив Гетманцев, для обслуговування компаній з переліку залучено 644 комплаєнс-менеджери, які працюють з платниками податків, супроводжують їх та допомагають знижувати податкові ризики.
Наступне оновлення Переліку очікується у вересні 2025 року. До того часу компанії мають можливість проаналізувати свої показники, за потреби — скоригувати їх, і стати частиною спільноти «білого бізнесу».
Ознайомитися з оновленим Переліком можна за посиланням: tpd.tax.gov.ua.
Хто може доєднатися
- Юрособи на загальній системі оподаткування
- Резиденти Дія. Сіті
- Юрособи — платники єдиного податку III групи
- Юрособи — платники єдиного податку IV групи (сільгоспвиробники)
- ФОПи на загальній системі оподаткування
- ФОПи платники єдиного податку III групи
Для кожної з цих груп діють свої вимоги, дотримання яких є обов’язковим. Проте є і загальні вимоги до підприємців, які бажають приєднатися до «Клубу білого бізнесу».
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