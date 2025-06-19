Ветеранському бізнесу банкіри обіцяють знижки за кредитами — Finance.ua

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Ветеранському бізнесу банкіри обіцяють знижки за кредитами

Кредит&Депозит
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Ветеранському бізнесу банкіри обіцяють знижки за кредитами
Ветеранському бізнесу банкіри обіцяють знижки за кредитами
Банки запроваджують окремі програми підтримки для ветеранів, знижуючи навантаження на бізнес завдяки компенсації відсоткових ставок.
Водночас аграрії дедалі частіше обирають банки, які можуть запропонувати додаткову вигоду — передусім гранти від ЄБРР або кешбеки.
Про це розповіли експерти під час круглого столу «Мобілізація викликів: як малому бізнесу отримати кредит під час війни», проведеного «Фінансовим клубом».
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«Ми впровадили ветеранські програми — підтримуємо бізнес, заснований ветеранами. За рахунок банківських коштів компенсуємо частину відсоткової ставки. Також укладаємо договори з місцевою владою, щоб додатково зменшити фінансове навантаження для клієнтів малого і середнього бізнесу», —
повідомила директорка департаменту малого та середнього бізнесу банку «Глобус» Оксана Шульга.

«Є „5−7-9%“ та регіональні програми, коли державні адміністрації частково компенсують відсотки або надають додаткове фінансування для розвитку місцевого бізнесу», — додав директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.
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Окрема категорія клієнтів — аграрії.
За словами банкірів, вони тепер обирають банк не за ставкою, а за наявністю грантової підтримки.
«Клієнти починають розмову з питання: „Чи є у вас грант від ЄБРР?“ Якщо відповідь „так“ — лише тоді цікавляться умовами. Якщо гранту немає — йдуть шукати інші фінустанови», — розповів керівник управління розвитку агробізнесу, лізингу та партнерських програм департаменту розвитку бізнесу та міжнародного партнерства Кредобанку Роман Пудлик. «Можу підтвердити: перше питання — чи є кешбек. І тільки потім — про умови», — сказала Ольга Волкова.
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Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що завдяки виданим на минулому тижні 1,8 млрд грн нових пільгових кредитів кількість позик зросла до майже 115,7 тисяч, а загальна їх сума склала 401,5 млрд грн

Довідка Finance.ua:

  • програма «Доступні кредити 5−7−9%» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій;
  • програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки;
  • на сьогодні участь у програмі беруть 46 банків.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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