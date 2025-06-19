Чому пільгові кредити «5−7−9%» загрожують банкам збитками — думки експертів
Програма пільгового кредитування «5−7-9%» стає економічно невигідною для банків: держава обмежила маржу і затримує компенсації, що зменшує прибутковість банків та призводить до збитків.
Про це розповіли експерти під час круглого столу «Мобілізація викликів: як малому бізнесу отримати кредит під час війни», проведеного «Фінансовим клубом».
«Платіжна дисципліна Фонду розвитку підприємництва була досить низькою — затримки з компенсаціями відсотків доходили до п’яти-шести місяців. Це збитки для банків. А після останніх змін ставок вона взагалі стала збитковою. І клієнти, і банки це розуміють», — заявив директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.
Уряд обмежив маржу банків за пільговими кредитами.
«Зміни, які відбулися в програмі, нам не допомагають зараз. Було обмежено суми — клієнти хотіли б отримати більше, але не можуть. Крім того, у червні знизили ставку, за якою ми можемо фінансувати клієнтів, до рівня нижчого за облікову. І це просто не має економічного сенсу», — каже директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП Банку Ольга Волкова.
За її словами, при цьому для клієнтів ставка залишилась на рівні 13%. «А для банків ставка зменшилась на 2% для фінансування обігових коштів. Зараз банки вирішують, що з цим робити, тому що фінансувати менше, ніж облікова, недоцільно», — зазначила Ольга Волкова.
Раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова сказала, що загальний сумарний капітал в банківській системі України дозволяє збільшити існуючі обсяги кредитування на 1 трильйон гривень.
За словами Рожкової, не дивлячись на те, що кожен банк в Україні має свої ліміти на обсяги кредитування «в одні руки», фінансування масштабних проєктів можливе.
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