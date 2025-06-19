У НКЦПФР запропонували інструмент, який допоможе зробити житло доступнішим в Україні — Finance.ua

У НКЦПФР запропонували інструмент, який допоможе зробити житло доступнішим в Україні Сьогодні 08:02 — Кредит&Депозит

У НКЦПФР запропонували інструмент, який допоможе зробити житло доступнішим в Україні

Упровадження сек’юритизації допоможе налагодити ефективну систему іпотечного кредитування в Україні.

Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов на конференції «На шляху розробки Державної стратегії житлової політики», організованій Мінрозвитку за підтримки Світового банку.

Як це працює

Щоб будувати більше житла, потрібне масове кредитування населення. Але банкам важливо, аби видані кредити можна було швидко «перетворити» на ліквідні фінансові інструменти. Сек’юритизація саме цим і займається: вона дозволяє зібрати іпотечні кредити в пакети та перетворити їх на облігації, які можуть купувати інвестори.

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У запропонованій моделі є три головні елементи:

фінансові інструменти для будівництва, наприклад, Інститути спільного інвестування, цільові облігації, фонди фінансування будівництва та деривативні контракти;

іпотечні кредити, що надаються під наглядом Нацбанку;

механізм сек’юритизації, який дозволяє банкам повертати кошти та зменшувати ризики.

На думку Магомедова, саме така схема дозволяє ефективно рухати гроші між банками, девелоперами та інвесторами, не перевантажуючи держбюджет і відкриваючи ринок для приватного капіталу.

Які зміни вже стартували

Україна вже зробила перші кроки, зокрема:

ухвалено Закон України «Про рейтингування»;

затверджено Концепцію запровадження законодавчої бази щодо облігацій з покриттям та сек’юритизації в Україні;

розробляється профільний законопроєкт за підтримки Світового банку та ЄБРР.

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Передбачається, що новий механізм дасть змогу активніше видавати іпотеку, зокрема для ветеранів, багатодітних родин та внутрішньо переміщених осіб.

У Комісії підкреслюють, що для запуску цієї моделі потрібні чіткі закони, оновлення податкових норм та співпраця з банками.

Нагадаємо, за даними НБУ, кількість угод із купівлі житла в Україні зростає повільно. За IV квартал 2024 — I квартал 2025 року їх стало лише на 8% більше, ніж за той самий період роком раніше. Переважає купівля старого житла: три з чотирьох квартир побудовані понад 15 років тому. Середня площа квартири залишається близько 48 м², а будинку — 70 м².

Також в Україні планують запустити програму, яка дозволить переселенцям придбати житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях. Відповідну програму житлової підтримки Україна обговорює зі Світовим Банком

У половині 2025 року в Україні можуть знизитися ставки за кредитами. Йдеться передусім про іпотеку, автокредити та споживче кредитування. Середня ставка може впасти на 1 відсотковий пункт до 17−18% річних. Це означатиме повернення до рівня 2024 року. Водночас це також може зробити депозити менш прибутковими, зазначав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

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