Яким пенсіонерам доведеться повернути частину пенсій: як це зробити — Finance.ua

Яким пенсіонерам доведеться повернути частину пенсій: як це зробити Сьогодні 14:00 — Страхування

Яким пенсіонерам доведеться повернути частину пенсій: як це зробити

Деякі пенсіонери в Україні мають повернути частину пенсії.

Роз’яснило ситуацію Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

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Нагадаємо, що на розмір пенсії впливають різні обставини. Але про зміну їх необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України.

Якщо такої інформації не буде надано, то пенсіонеру неодмінно доведеться повертати ці кошти.

Що впливає на розмір пенсії:

працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю, звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності (необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам);

працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії (у цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється);

зміна місцевості проживання (встановлені спеціальні надбавки при виїзді в іншу місцевість можуть бути припинені);

зміна статусу (озбавлення статусу ветерана війни певної категорії);

зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (наприклад, за умови працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки повинна бути припинена; за умови припинення навчання або переведення з денної на іншу форму дитина померлого годувальника втрачає право на відповідний вид пенсії).

Що робити

Про такі зміни Пенсійний фонд України можна поінформувати особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру.

Або зробити це онлайн — подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФ.

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Інші обставини

Переплату пенсійних виплат можуть спричинити й інші обставини. Наприклад, надання роботодавцем недостовірних відомостей про розмір заробітної плати чи тривалість стажу.

Як стягуються кошти

Ця сума пенсій, що була виплачена надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів ПФ або ж в судовому порядку.

Раніше ми писали, що в Україні 36,2% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн людей, отримують виплати менше 4 тисяч гривень. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. А станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати збільшився до 6341,11 грн (це на 9,5% більше порівняно з 1 січня (5789,05 грн) та на 10,5% - з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).

Довідка Finance.ua:

Як повідомляв Пенсійний Фодн України, 25 квітня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року. Він становить 19 430 гривень 52 копійки.

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