У «Дії» анонсували дві нові послуги з будівництва — Finance.ua

У «Дії» анонсували дві нові послуги з будівництва Сьогодні 13:36 — Особисті фінанси

У «Дії» анонсували дві нові послуги з будівництва

Мінцифра продовжує спрощувати процес будівництва для українців. Уже скоро подати повідомлення про початок будівельних робіт і зареєструвати декларацію про готовність об’єкта по будпаспорту можна буде в застосунку «Дія». Зручно, швидко й за кілька кліків.

Зазначимо, що раніше така можливість була тільки на порталі Дія або в ЦНАПі.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Хто може скористатися послугою

Послуги будуть доступними для будинків до 500 м² до двох поверхів і господарських споруд на ділянці — гаража, сараю, літньої кухні тощо.

У застосунку «Дія» процедуру спростили. Дані у формі підтягнуться автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Система сама перевірить документ, покаже помилки й підкаже, як їх виправити. Повідомлення та декларація реєструються автоматично або відправляються на розгляд у держархбудконтроль.

Крім цього, обіцяють запустити push-сповіщення в застосунку «Дія» про результати будпослуг, які українці оформляють у ЦНАПі. Пуші надходитимуть після відправки документів до ЄДЕССБ та за результатами розгляду документів.

До слова, раніше будівельна галузь уважалася однією з найкорумпованіших — щороку повз бюджет проходило 7 млрд грн.

«Сфера будівництва — одна з найвразливіших до корупції. Найчастіше це відбувається саме на етапі отримання будівельного паспорта, дозволу або містобудівних умов. Цифровізація прибирає зайві контакти, спрощує процес і не залишає простору для зловживань», — написала про нові послуги голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Нагадаємо, українці змінили модель покупки нерухомості. Тепер середній термін ухвалення рішення про купівлю квартири зріс до 67 днів — проти 21 дня у 2021-му.

За аналітикою Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у січні-березні 2025 року зросли на 6,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення, фактично за три роки великої війни, собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90−115% залежно від класу житла і продовжує зростати донині. Причини — не лише в ціні матеріалів, а в системній нестачі кадрів й кризі постачання ключових позицій.

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