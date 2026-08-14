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День фінансів: права платників податків, списання 100% кредитів військових, що утримує українців на роботі

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У п"ятницю, 14 серпня, стало відомо, що утримує українців на роботі, та коли буть продавати Сенс Банк та Укргазбанк.
👨‍🎓Списання 100% кредитів військових
У ВР зареєстрували законопроєкт № 15458, який передбачає можливість для банків самостійно списувати до 100% заборгованості за кредитами окремих категорій військовослужбовців та їхніх родин. Йдеться, зокрема, про захисників, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні або отримали інвалідність унаслідок війни.
Водночас стало відомо, що потрібно врахувати перед тим, як брати іпотеку.
🏯Продаж Сенс Банку та Укргазбанку
Уряд планує у 2027 році розпочати процедуру продажу державних Сенс Банку та Укргазбанку. Це одна з економічних цілей, передбачених проєктом програми діяльності Кабінету Міністрів, який містить 87 сторінок і 409 завдань.
При цьому НБУ розширив коло абонентів Системи BankID та перелік валютних операцій для NovaPay.
🧐Права платників податків
Кабмін схвалив законопроєкт, який змінює процедуру оскарження рішень податкових органів. Тепер процедура здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру» та з урахуванням особливостей, встановлених Податковим кодексом України.
До речі, понад 1 млрд грн податкових боргів уже вдалося повернути до державного бюджету завдяки автоматизованій системі стягнення.
Також Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яким встановлює чіткі правила підготовки проєктів публічно-приватного партнерства (ППП).
Водночас стало відомо, що громади прифронтових регіонів отримають майже 2,3 млрд грн з держбюджету.
🙍‍♀️Що тримає українців на роботі
У 2025 році 79% роботодавців збільшили базові зарплати. З них 51% підвищили оклади на 11−20%, 22% — менш ніж на 10%, а 6% — на 21−30%. Аналітики Grc.ua у межах проєкту «Барометр ринку праці» дослідили, як змінювалися доходи працівників, та фактори, які впливають на їхнє рішення залишатися в компанії.
До речі, зарплатні очікування українців сягнули рекорду.
🏖️Оренда житла в Європі на відпочинку
У цьому матеріалі Finance.ua розповідає, скільки коштує короткострокова оренда в популярних країнах Європи 2026 року, які можуть бути приховані та додаткові витрати і як заощадити на оренді житла під час відпочинку.
🏕️Коли треба платити земельний податок
Українцям треба сплатити земельний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
💳Блокування карт за перекази з 1 вересня
Із 14 серпня для українських ФОПів почнуть діяти нові ліміти на операції, а банки посилять контроль за фінансовими операціями клієнтів.
Що відбуватиметься у разі перевищення встановлених сум, які документи банки можуть вимагати від підприємців і чому довідки про доходи кількарічної давності вже можуть не прийняти? Про це у новому відео на YouTube-каналі Financeua розповів фінансовий експерт порталу «Мінфін» Олексій Козирєв.
За матеріалами:
Finance.ua
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