День фінансів: повернення мігрантів, зарплати на «Укрпошті», нові ціни на квитки в УЗ Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 6 лютого, про зарплати, курс та кредити на житло.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Ви є частиною нашої дружньої та професійної спільноти для якої ми завжди прагнемо надавати чесну комунікацію, актуальну та практичну інформацію, турботу про ваші інтереси та гаманець. Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Ви є частиною нашої дружньої та професійної спільноти для якої ми завжди прагнемо надавати чесну комунікацію, актуальну та практичну інформацію, турботу про ваші інтереси та гаманець. Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням.

Переконані, голос кожної і кожного з вас може зробити нас ще кращими. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого. 😎

Інфляційний звіт НБУ: зарплати, тарифи, інфляція

Національний банк прогнозує , що в 2026 році реальні зарплати зростуть на 7% (як і у 2025 році), а у 2027−2028 роках — на близько 6% щороку. Регулятор також прогнозує, що чистий відплив населення у 2026 році становитиме близько 0,2 млн осіб. Водночас чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році.

Як сказано у звіті НБУ, найближчими місяцями інфляція далі знижуватиметься, передусім завдяки залишковим ефектам від зростання врожаїв у 2025 році.

Крім того, за даними регулятора, невизначеність із темпами коригування тарифів на житлово-комунальні послуги на прогнозному горизонті може вплинути на перегляд прогнозу інфляції як в один, так і в інший бік.

Додамо, що міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року зросли до 57 660,3 млн дол. США, оновивши історичний максимум. У січні вони збільшилися на 357,8 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем завдяки зовнішньому фінансуванню.

Курс долара наступного тижня

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового, після оновлення курсових рівнів на початку року валютний ринок поступово входить у фазу вирівнювання попиту і пропозиції.

Наступного тижня важливу роль відіграватиме бюджетний фактор: період податкових платежів стимулює бізнес активніше продавати валюту для виконання своїх зобов’язань перед державою. За таких умов Національний банк отримує більше простору для маневру, зменшуючи обсяги валютних інтервенцій без загрози для курсової стабільності.

🔎 Що вигідніше: класичні банківські термінові депозити, коли кладеш гроші в банк на фіксовану кількість днів, знаєш, коли банк поверне гроші та скільки отримаєш? Чи накопичувальні послуги, що дозволяють відкладати гроші час від часу, класти невеликі суми, мати можливість будь-коли забрати ці гроші назад?

Finance.ua розглянув обидва варіанти і порівняв їх за кількома параметрами. Що вигідніше — читайте в статті:

Які зарплати на «Укрпошті»

У компанії є працівники, які отримують мінімальну заробітну плату — 8 650 грн на місяць. Йдеться переважно про листонош у сільській місцевості. Однак ця сума є базовою оплатою «за сам факт приходу на роботу», а основний дохід формується за рахунок премій за конкретні послуги. Начальники відділень у Києві можуть отримувати понад 30 тис. грн на місяць.

Щоб залучити працівників, у Києві на перший квартал 2026 року запроваджують бонус — 5 тис. грн при прийомі на роботу для нових начальників і операторів відділень.

ПДВ для ФОПів

Вloomberg з посиланням на джерела повідомив , що Україна прагне пом’якшити підвищення податків, якого вимагає Міжнародний валютний фонд для розблокування фінансування на понад $8 млрд. Так, Міністерство фінансів планує пом’якшити законопроєкт, запропонувавши підвищити поріг доходу для оподаткування ПДВ до 2 або 4 мільйонів гривень, замість 1 млн, як вимагав МВФ.

Динамічне ціноутворення в УЗ

Укрзалізниця розробляє план динамічного ціноутворення на квитки преміумсегмента, а також оновлює умови повернення коштів за квитки, що повертають пасажири. Очікується, що ціни на проїзд у плацкартних і купейних вагонах, а також у 2 класі «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні залишаться без змін.

Нові умови «єОселі»

У грудні 2025 року Кабмін ухвалив постанову, яка суттєво оновила правила участі в програмі «єОселя». Частина змін уже набула чинності, зокрема розширено перелік пільгових категорій. Інша частина новацій починає діяти з 9 лютого 2026 року і передбачає жорсткіші обмеження, які безпосередньо впливатимуть на можливість участі громадян в програмі та параметри житла, що може бути придбане в іпотеку. Що це означає для учасників програми — розповідаємо тут

Аналітика Dim. Ria свідчить , що середня вартість квадратного метра в новобудовах за місяць змінювалась у межах 1−3% залежно від регіону. Найнижчу середню вартість за метр квадратний пропонують забудовники в Сумській та Запорізькій областях — лише $571 за кв.м.

До речі, «Київміськбуд» створив 24 робочі групи, які займуться недобудовами. Запровадження роботи спільних груп стало стратегічним рішенням, що дозволяє синхронізувати зусилля забудовника, підрядників та інвесторів.

Ситуація із теплом у Києві

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив , що в Києві відновити теплопостачання найближчим часом неможливо у 1 126 багатоповерхівок через руйнування ТЕЦ-4. Уряд разом з енергетичними компаніями працює над максимально стабільним електропостачанням цих будинків.

Міський голова Києва Віталій Кличко додав , що фахівці завершили технічне обстеження Дарницької ТЕЦ та оприлюднили попередні висновки щодо строків її відновлення. Так, на відновлення систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Популярні серед українців електромобілі

У січні 2026 року кількість оголошень про продаж вживаних електромобілів в Україні зменшилася до 6,7 тис. проти 11,3 тис. на піковому рівні в березні 2025 року. За даними експертів, модель Volkswagen ID. Unyx (2024) стала одним із нових лідерів ринку, витісняючи ID.4. Середня ціна зросла до $27 300. Часто автомобілі продаються ще до появи публічних оголошень. Детально про топ-10 електромобілів розповідаємо за посиланням

🎬 Finance.ua починає нову серію відео, де розказує про таємниці успіху та падіння наших брендів. Як вони починали свій шлях. Та чому можна повчитися на їхньому гіркому, але безцінному досвіді. В відео на нашому YouTube-каналі зануримося в епічну сагу про ЗАЗ. Повірте, фінал цієї історії вас здивує:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.