День фінансів: «податок на OLX», виплата 1 500 гривень, тимчасове припинення вогню між США та Іраном Сьогодні 17:45

Середа, 8 квітня. Як будуть оподаткувати доходи з цифрових платформ, таких як Glovo, Uklon, Bolt та Uber, та що зміниться в процедурі стягнення боргів з українців.

«Податок на OLX»

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 15111-д щодо запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування. Передбачено, що зміни почнуть діяти від початку 2027 року.

Як пояснили в Міністерстві фінансів, законопроєкт вводить спеціальний підхід до оподаткування доходів громадян, отриманих через цифрові платформи. Передбачено встановлення неоподатковуваного порогу на рівні 2 тис. євро на рік для продажу товарів фізичними особами. Це означає, що разові продажі особистих або вживаних речей не оподатковуються.

Виплата 1 500 гривень

Пенсійний фонд розпочав нарахування цільової підтримки у розмірі 1 500 грн для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат. Фінансування здійснюється поетапно протягом кількох днів. Основна частина виплат припадає на 7−8 квітня. До кінця квітня допомогу отримають близько 13 млн осіб. Хто отримає доплату — розповіли в Укрпошті

Стягнення боргів

Рада підтримала євроінтеграційний законопроєкт, який вносить суттєві зміни до порядку виконання судових рішень та актів інших органів. Документ спрямований на впровадження сучасних цифрових інструментів у роботу виконавчої служби, а також на оптимізацію етапів та строків проведення виконавчих дій.

Тимчасове припинення вогню між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Трамп назвав домовленості щодо припинення вогню з Іраном «великим днем для миру в світі» та очікує великих прибутків після розблокування Ормузької протоки.

Світові фінансові ринки відреагували на новину про тимчасове припинення вогню між США та Іраном. Після тижнів напруженості ціни на нафту обвалилися, а фондові індекси пішли вгору, сигналізуючи про короткострокове полегшення для інвесторів.

Зі свого боку прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела робочу зустріч з головою правління НАК «Нафтогаз України» щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів. За її словами, на основних міжнародних біржах почалося зниження котирувань , що має безпосередній вплив на ціни на пальне в Україні. Державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала на зміни та розпочала зниження цін.

Правила прийому показань газових лічильників

В Україні офіційно змінюють механізм контролю за споживанням газу, що зачепить мільйони домогосподарств. Побутові споживачі мають подати дані за березень до 5 числа, проте відтепер пріоритет віддається виключно цифровим методам. Старі способи передачі даних поступово анулюють, замінюючи їх автоматичним зчитуванням

👛 Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні ніколи не були виключно економічною категорією. Вони формувалися на перетині політики, соціальних ризиків і зовнішніх факторів — від цін на імпортний газ до умов співпраці з міжнародними кредиторами.

Зарплати в Україні

Національний банк стверджує , що в березні зростання ЄСВ у реальному вимірі прискорилося, що свідчить про подальше підвищення заробітних плат високими темпами. Водночас дефіцит кадрів в Україні, особливо кваліфікованих фахівців, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат.

Як додають експерти порталу budni.robota.ua, дефіцит кадрів змусив бізнес переглянути упередження щодо віку, статі чи освіти. Компанії активніше залучають ветеранів, людей старшого віку (50+) та наймають жінок на посади, які раніше вважалися «чоловічими».

💰 Відмітимо, що депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів.

Обсяги українського ІТ-ринку

Як розповіли у Мінцифри, попри складні умови війни, український технологічний сектор залишається фундаментом національної економіки. Загальний обсяг українського ІТ-ринку досяг позначки у 7,85 мільярда доларів. За підсумками 2025 року ІТ-галузь сформувала 3,2% ВВП та сплатила 50,5 мільярда гривень податків.

Кожна 1 гривня, створена в ІТ, генерує ще 1,09 гривні в суміжних секторах економіки. А один ІТ-спеціаліст фактично забезпечує 2,29 робочого місця у фінансах, логістиці, освіті чи державному управлінні.

Затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині

Угорська податкова служба підкинула нових «дров» у справу затриманих інкасаторів «Ощадбанку». Цього разу Будапешт заявив про наявність відео, де нібито колишній генерал-майор української розвідки підробляє документи просто в туалеті автозаправки. На тому ж записі, за твердженням NAV, чути розмови його супутників про «платежі, пов’язані з корупцією».

Ощадбанк офіційно заявив , що опубліковане відео було фальсифіковано.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.